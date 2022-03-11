Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna'nın güneyinde hareketli bir liman kenti olan Mariupol, savaş başladığından beri Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Fotoğraflar, kuşatma altındaki şehre şimdiye kadar verilen hasarı gösteriyor.<br>