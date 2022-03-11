Dünya Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı
AVRUPA

Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, Rusya ile savaş nedeniyle 100 milyar dolar değerinde kayıplarının olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna savaş nedeniyle 100 milyar dolar kaybı olduğunu açıkladı
Arşiv

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ekonomi Danışmanı Oleg Ustenko, başkent Kiev'de yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki işletmelerin yüzde 50'sinin savaş nedeniyle çalışmadığını belirtti.

Geri kalan işletmelerin zorluklar içinde faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Ustenko, "Rusya'nın ülkemize saldırmasından dolayı kayıplarımız 100 milyar dolar değerinde. Bu, ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hasılasını (GSYH) yarısıdır." dedi.

Ustenko, Rusya Merkez Bankasının rezervleri dahil yabancı bankalarda dondurulan Rusya'ya ait varlıkların, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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Ukrayna'nın güneyinde hareketli bir liman kenti olan Mariupol, savaş başladığından beri Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Fotoğraflar, kuşatma altındaki şehre şimdiye kadar verilen hasarı gösteriyor.<br>
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ABD'li uydu teknolojisi şirketi Maxar tarafından Haziran 2021 ve 9 Mart 2022 tarihleri ​​arasında çekilen uydu görüntüleri, iki hafta süren ve yüzlerce Ukraynalı sivili de öldüren yıkımı gözler önüne seriyor.<br><br>
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Saldırılardan önce Mariupol'daki binalar ve konutlar<br>
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Saldırıların ardından yıkılan binalar ve konutlar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan önce Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan sonra Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rusya ordusunun saldırılarında gerçekleşen büyük yıkımın hasarını uydu görüntüleri gözler önüne serdi.

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