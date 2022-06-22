Dünya Ukrayna Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti
AVRUPA

Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 34 bin 230’a çıktığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti
Ukrayna: Savaşta ölen Rus asker sayısı 34 bini geçti

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat-21 Haziran'da Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin veriler güncellendi.

Ukrayna topraklarında hayatını kaybeden Rus asker sayısı 34 bin 230’a çıktı. Bunun yanı sıra Rusya’ya ait 216 uçak, 182 helikopter, 1496 tank, 3 bin 614 zırhlı araç, 752 top, 137 füze, 239 roketatar sistemi ve 99 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 2 bin 543 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi, 614 insansız hava aracını da kaybetti.

Rus birlikleri en çok Slavyansk, Bahmut ve Avdeevskiy bölgelerinde kayıplar verdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerin öldüğü duyurulmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı
DÜNYA
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı son rakamları paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı 15 bine yaklaştı

İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
DÜNYA
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
122 yılın en kötü sel felaketi

122 yılın en kötü sel felaketi

​Sayı 124'e yükseldi: Can kaybı her geçen dakika artıyor.
Gümüşhaneye Rus İHAsı düştü

Gümüşhane'ye Rus İHA'sı düştü

Mantar toplamaya giden vatandaşlar buldu.
Yeşil vatan için seferberlik: Marmaristeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Türk ve Rus heyetlerin arasındaki toplantı olumlu sonuçlandı.

​Osmanlı Dönemi'nin varlıklı aileleri kullanıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.