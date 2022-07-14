Dünya Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır
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Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın Rusya ile savaşındaki kayıplarını düşmanın verilere ulaşmaması amacıyla açıklamayacaklarını belirterek, "Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ukraynanın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır
​Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki tarafta kayıplar verirken, Ukrayna Savunma Bakan Yardımısı Anna Malyar, Ukrayna'nın resmi kayıpları hakkında açıklama yaptı.

Askeri kayıpların olağanüstü hal durumunun sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını söyleyen Malyar, "Kayıpların sayısı sıkıyönetim döneminde devlet sırrıdır. Bu askeri çıkarlar, düşmanın bu sayıları bilmemesi ve kendi amaçları için kullanmamasından kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.

"SIKIYÖNETİM BİTENE KADAR AÇIKLAMAYIN"

Ukrayna'daki bazı kuruluşların bu rakamları öğrenmeye çalıştığını ancak bunun sakıncaları olduğunu belirten Malyar, "Bu rakamları kamuoyundan sakladığını düşünerek bu rakamları alenen araştırmaya çalışan vatandaşlara ve kamu inisiyatiflerine sesleniyoruz. Düşman için çalışmayın ve sıkıyönetim bitene kadar bu rakamları açıklamayın" dedi.

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