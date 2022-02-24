Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan savunma çağrısı

Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor.

Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler

Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar...