Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'dan savunma çağrısı

Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti.Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti. FOTOĞRAF 28 Dünya Rusya'nın Donbas'a askeri hakerat başlattığı haberi ile güne uyandı. Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurmasının ardından bölgeden sıcak görüntüler gelmeye başladı. İşte Rusya-Ukrayna krizinde son durum... İlk gelen bilgilere göre 8 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı belirtildi. İnsanların bölgeden kaçışı devam ediyor. Çoğu kişi metro istasyonlarına ve sığınaklara gizlendi. Bölgenin dört bir yanından patlama sesleri ve sirenler duyuluyor. Havaalanı pistine saldırı gerçekleştirildi. İnsanlar sokak ortasında dua etmeye başladı. İşte savaş bölgesinden elimize ulaşan ilk kareler. Rusya Ukrayna savaşı: Bölgeden ilk kareler Rusya-Ukrayna krizinde beklenen işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Ukrayna halkının bir çoğu ülkesinden kaçarken kaçamayan insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına akın etti. İşte Rusya Ukrayna savaşında son durum ve bölgeden elimize ulaşan fotoğraflar... {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060433'); PID2.render('pid#comment-count-2060433'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 9 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.<br> Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vuruldu. <br> Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı. Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken, kentte sirenler çaldı.<br> Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. Sıkıyönetim ilan edildi<br><br>Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, \"Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.\" ifadesini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donbas'a müdahalesiyle Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirten Zelenskiy, ülkesindeki pek çok şehirde patlama seslerinin duyulduğunu kaydetti.<br><br> Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.<br><br> Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları, bugün yerel saatle 05.00’da Rus ordusunun Kırım’dan giriş yaptığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi. Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060431'); PID2.render('pid#comment-count-2060431'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 12 Rusya büyük bir askeri harekat başlattı.<br> Başkent Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu.<br> Bu patlamaların ardından Kiev'de yaşayanlar kenti terk etmek için hemen hazırlıklarını yaparak yollara düştü.<br> Kiev'den kaçanların sayısı oldukça yüksek. <br> Trafikte tek yönlü olarak uzun kuyruklar oluştu.<br> Ukraynalılar ülkeden ayrılmaya başladı Rusya'nın askeri harekat başlatmasının ardından başkent Kiev'de yaşayanlar yurt dışına çıkabilmek için harekete geçti.Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz savaşa dönüştü. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2060430'); PID2.render('pid#comment-count-2060430'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder