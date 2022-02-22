Dünya Ukrayna Savunma Bakanı Rezkinov Rusyanın gerçek yüzünü, dünya yeni öğrendi
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanı Rezkinov: Rusya’nın gerçek yüzünü, dünya yeni öğrendi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Rezkinov, Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini belirterek, "Bizim 8 yıldır bildiğimizi, tüm dünya yeni öğrenmiş oldu” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakanı Rezkinov: Rusya’nın gerçek yüzünü, dünya yeni öğrendi
Rezkinov

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasının ardından, bölgede gerilim giderek artıyor. Ukrayna ordusu tarafından, şu an için diplomasi yolunun izleneceği ancak gerekli durumda kendilerini korumak adına harekete geçecekleri bildirildi.

"8 yıldır bildiğinizi, dünya ancak şimdi öğrendi"

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Ukrayna’nın 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından, Rusya’nın gerçek yüzünü gördüklerini ancak bunu dünyanın daha yeni anladığını ifade ederek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne seslendi.

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Reznikov, “Sevgili askerler, denizciler, çavuşlar, komutanlar, generaller ve amiraller! Ukrayna Ordusu’nun sayın mensupları! Sizin 8 yıldır bildiğinizi, tüm dünya şimdi öğrenmiş oldu. Sizin adamlığınız ve profesyonel oluşunuz sayesinde kadınların ve çocukların arkasına saklanan düşmanın planları, bertaraf edildi. Okullarımız ve evlerimiz vuruldu, topraklarımız çalındı ve bombalandı. Dün, Rusya gerçek yüzünü gösterdi. Yaptıklarının elbette bir cezası olacaktır. Kremlin Sovyetler Birliğini canlandırma konusunda bir adım attı. Tercihimiz çok basit. Ülkemizi, evimizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bizim için değişen bir şey olmadı. Şimdi yanımızda olacak olan gerçek dostlarımızı göreceğiz” dedi.


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"Kayıp vereceğiz ancak zafer bizimdir"

Rusya ile çıkabilecek bir savaş halinde, kayıplar verileceğine de değinen Reznikov, “Önümüzde zorlu bir dönem var. Kayıplarımız olacak, acılara katlanacağız ancak bizi zafer bekliyor olacak. Doğru bizim arkamızda ve biz kendi topraklarımızdayız. Ordumuzu halkımız destekliyor. Halkımızın bize olan inancı, her şeyi doğru yaptığımızın göstergesidir. Birçoğu, bizi kaosa çekmeye çalışacak. Buna izin vermeyeceğiz. Gücümüz birliğimizde ve kendimizden emin oluşumuzda. Sevdiklerimiz için sakinliğimizi koruyacağız. Yaşasın Ukrayna ordusu, Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

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