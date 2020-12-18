Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna ziyareti öncesi iki Türk haber ajansının sorularını yanıtladı. Türk insansız hava araçlarının (İHA) etkili modern bir silah olduğunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da görüldüğünü belirten Taran,

” ifadelerini kullandı. Taran, Ukrayna ile Türkiye’nin İHA’ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirterek, “Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var” diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran

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Ukrayna’nın askeri tatbikatlarında Türk İHA’ların verimliliğine tanık olduklarını aktaran Taran, “Bayraktar gibi insansız hava araçlarının emrinizde olduğunu biliyorsunuz. Şahsen ben ve Devlet Başkanı bir kez daha ikna olduk ve (İHA’ların) uygulamalarının etkinliğini gördük” diye konuştu.

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“İş birliğimiz askeri sanayi işe sınırlı değil"

Türkiye-Ukrayna iş birliğinin askeri sanayi ile sınırlı olmadığını hatırlatan Taran, şunları kaydetti: “Bu bölgede komşu iki ülkenin güvenlik alanında ortaklık yapabileceği anlayışına vardık. Karadeniz ve Azak bölgelerindeki güvenlik konularını değerlendirme imkanı bulduk. Ayrıca Ukrayna'da yaşayan çok sayıda etnik Türk olduğunu da unutmamalıyız. Türklerin de Kırım yarımadasının Ukrayna'ya ait olduğu fikrini paylaştığını bilmekten mutluluk duyuyoruz, burası Ukrayna toprağı.” Ukrayna Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile çok yakın ilişki geliştirdiklerini ifade ederek, “Kendisinin resmi ziyaretinde burada zaten bir görüşme yaptık. Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyareti sırasında İstanbul'da buluştuk. Toplantıda askeri, siyasi ve askeri teknik alanlarda iş birliği konularını görüşeceğiz. İki tarafın da düşünmesi gereken ana fikir, Karadeniz ve Azak bölgesinde güvenliğin nasıl artırılacağı olmalıdır” dedi.

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"Rusya Kırım'da nükleer depo kurma hazırlığında"





Rusya’nın Kırım’da nükleer depo kurma hazırlığında olduğunu belirten Ukrayna Savunma Bakanı, “Bu, tüm Avrupa ve medeni dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz bölgesine hakimiyet kurma girişimi Ukrayna, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ekonomisi için büyük tehdit” diye konuştu.

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