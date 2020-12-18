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Ukrayna Savunma Bakanı: Türk İHA’lara ihtiyacımız var

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk İHA’ların etkinliğinin Suriye ve Dağlık Karadağ’da görüldüğünü belirterek, Ukrayna ordusunu modern ve etkin silahlarla donatmak için Türk İHA’lara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Ukrayna ziyareti öncesi iki Türk haber ajansının sorularını yanıtladı. Türk insansız hava araçlarının (İHA) etkili modern bir silah olduğunun Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da görüldüğünü belirten Taran, “Ukrayna Devlet Başkanı'nın silahlı kuvvetleri modern silahlarla donatmak için verdiği görevi yerine getirirken, Türk İHA’lara ihtiyacımız olduğu kanısına vardık. Modern Türk SİHA’ların kendine has bir özelliği olduğunu düşünüyorum, maliyet ve etkinlik açısından oldukça yararlı” ifadelerini kullandı. Taran, Ukrayna ile Türkiye’nin İHA’ların ortak üretimine geçmeyi planladıklarını belirterek, “Burada sadece şirketlerin oluşturulmasından değil, teknoloji paylaşımından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna'nın Türk firmalarıyla paylaşabileceği kendi teknolojileri var” diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran


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  • Ukrayna’nın askeri tatbikatlarında Türk İHA’ların verimliliğine tanık olduklarını aktaran Taran, “Bayraktar gibi insansız hava araçlarının emrinizde olduğunu biliyorsunuz. Şahsen ben ve Devlet Başkanı bir kez daha ikna olduk ve (İHA’ların) uygulamalarının etkinliğini gördük” diye konuştu.

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“İş birliğimiz askeri sanayi işe sınırlı değil"


Türkiye-Ukrayna iş birliğinin askeri sanayi ile sınırlı olmadığını hatırlatan Taran, şunları kaydetti: “Bu bölgede komşu iki ülkenin güvenlik alanında ortaklık yapabileceği anlayışına vardık. Karadeniz ve Azak bölgelerindeki güvenlik konularını değerlendirme imkanı bulduk. Ayrıca Ukrayna'da yaşayan çok sayıda etnik Türk olduğunu da unutmamalıyız. Türklerin de Kırım yarımadasının Ukrayna'ya ait olduğu fikrini paylaştığını bilmekten mutluluk duyuyoruz, burası Ukrayna toprağı.” Ukrayna Savunma Bakanı, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile çok yakın ilişki geliştirdiklerini ifade ederek, “Kendisinin resmi ziyaretinde burada zaten bir görüşme yaptık. Ukrayna Devlet Başkanı'nın ziyareti sırasında İstanbul'da buluştuk. Toplantıda askeri, siyasi ve askeri teknik alanlarda iş birliği konularını görüşeceğiz. İki tarafın da düşünmesi gereken ana fikir, Karadeniz ve Azak bölgesinde güvenliğin nasıl artırılacağı olmalıdır” dedi.

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Türkiye Ukrayna’da ortak İHA üretimi için fabrika kuracak

"Rusya Kırım'da nükleer depo kurma hazırlığında"


Rusya’nın Kırım’da nükleer depo kurma hazırlığında olduğunu belirten Ukrayna Savunma Bakanı, “Bu, tüm Avrupa ve medeni dünya için büyük bir tehdit oluşturuyor. Rusya Federasyonu'nun Karadeniz bölgesine hakimiyet kurma girişimi Ukrayna, Türkiye ve Avrupa ülkelerinin ekonomisi için büyük tehdit” diye konuştu.

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  • Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefi doğrultusunda çabalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Üye ülke olarak Türkiye’yi, Ukrayna'nın bu hedefine ulaşmasına yardımcı olacak kilit bir ortak olarak görüyoruz. Bu nedenle iş birliğimizi her alanda genişletmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye ve Ukrayna’nın askeri ve diplomatik liderlerinin bugün Kiev’de Quadriga formatında bir araya geleceklerini belirten Taran, bu iki alanı beraber değerlendirdiklerini söyledi.

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