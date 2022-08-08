Dünya Ukrayna Savunma Bakanına suikast girişimi Rus ekip yakalandı
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Ukrayna Savunma Bakanına suikast girişimi: Rus ekip yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve orduda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus ekibin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakanına suikast girişimi: Rus ekip yakalandı
Ukrayna Savunma Bakanına suikast girişimi: Rus ekip yakalandı

Ukrayna’da Rus suikast timi yakalandı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna ordusunda görevli üst düzey yetkililere suikast planlayan Rus suikast ekibinin yakalandığı aktarıldı.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı askeri istihbarat teşkilatı GRU’ya bağlı Rus suikast ekibinin Ukrayna'da üst düzey askeri ve politik isimlere karşı suikast düzenlenmek istendiği aktarılan açıklamada, "Saldırganlar, ülkemizin Savunma Bakanı ve İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanının yanı sıra tanınmış bir Ukraynalı aktivistin öldürülmesi için hazırlıklar yapıyorlardı. Öldürülmesi planlanan her kişi için 100 ile 150 bin dolar ödül vaat edildi" denildi.

Suikast ekibi Belarus'tan girdi

Rus suikast ekibinin Ukrayna topraklarına Belarus üzerinden girdiği ifade edilen açıklamada, "Suikastçılar hareketlerini gizlemek için Ukrayna topraklarına Belarus topraklarından giriş yaptı. Ukrayna istihbaratı kontrol noktalarından Volyn Bölgesi'ne girişlerini ve işbirlikçileriyle görüşmeleri kaydetti. Ciddi bir saldırının önlenmesi amacıyla istihbarat elemanları karşı istihbaratın suikast elemanlarını Kovel kentinde gözaltına aldı. Şu anda tutuklanan her 2 kişi de vatana ihanet ve kasten adam öldürmekle suçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde Rusya pasaportunun bulunduğu da belirtildi.

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Rusya'dan NATO açıklaması: 45 ton mühimmat yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerinin gönderdiği 45 ton mühimmat ile cephanenin Ukrayna’nın Mıkolayiv bölgesinde imha edildiğini söyledi.
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Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaşımında bulundu.
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Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 72. Mekanize Tugayı’nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırı sonucu 130’a kadar asker, 8 zırhlı araç ve otomobilin yok edildiğini ifade eden Konaşenkov, Ukrayna ordusunun \"ciddi kayıplar\" verdiğini ileri sürdü.
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Konaşenkov, \"Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetimi, kayıplar nedeniyle Donbas’ta çatışmaların yaşandığı bölgede, Ukrayna askeri oluşumlarının açığını kapatma yönünde önlemler alıyor\" dedi.
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Rus güçlerinin Ukrayna’daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, son 24 saatte 3 yönetim merkezi, Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ile 5 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.
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Konaşenkov, \"Ayrıca Mıkolayiv bölgesindeki Voznesenks yerleşim biriminin yakınlarında, NATO ülkeleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine sevk edilen 45 ton mühimmatın depolandığı cephane imha edildi\" ifadesini kullandı.
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SON 24 SAATTE BÜYÜK DARBE!
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Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 263 uçak, 145 helikopter, 1701 insansız hava aracının yanı sıra 362 hava savunma füze sistemi, 4 bin 262 tank ve zırhlı araç, 789 çok namlulu roketatar, 3 bin 273 obüs ve havan topu ve 4 bin 756 özel askeri aracın yok edildiğini kaydetti.
Rusya'dan NATO açıklaması: 45 ton mühimmat yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO ülkelerinin gönderdiği 45 ton mühimmat ile cephanenin Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde imha edildiğini söyledi.

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