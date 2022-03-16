Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü
Arşiv

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 21 gündür devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 16 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 13 bin 800 Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Rus ordusuna ait 430 ana muharebe tankı, bin 375 zırhlı savaş aracı, 190 topçu sistemi, 70 çok namlulu roketatar sistemi, 43 hava savunma sisteminin imha edildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 84 Rus savaş uçağı, 108 helikopter, 819 araç, 3 gemi, 60 yakıt tankeri, 11 İHA ve 10 adet özel ekipmanın vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü
DÜNYA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 97 çocuk öldü

Rusya gece yarısı Ukrayna'ya yeniden saldırılar düzenledi
DÜNYA
Rusya gece yarısı Ukrayna'ya yeniden saldırılar düzenledi

İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
DÜNYA
İşgal saldırılarında 21'inci gün: Rusya ses tonunu değiştirdi
Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti

Ukrayna: Ukrayna ordusu karşı taarruza geçti
Satışlar arttı fiyatlar aynı

Satışlar arttı fiyatlar aynı

​İkinci el otomobil pazarında önemli gelişme.
Pes dedirten hırsızlık

Pes dedirten hırsızlık

​Kimseye aldırmadı: Apartman sakinlerinin gözü önünde çaldı.

​Ukrayna ordusu duyurdu: Havadan imha ettik.

​Lavrov'dan dikkat çeken açıklama: Mevcut kriz dünya düzenini belirleyecek.

Gemiden indirilip inşaat sahasına taşınması işlemi 7 gün sürdü.

​Kimse cesaret edememişti: Onlar başardı.

Şentop: Polonya'nın durumunu en iyi anlayan Türkiye'dir.

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek
Gündem

Göcek Koyları etkin bir koruma modeliyle yönetilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Göcek Körfezi’nde su kalitesinin bozulmaması, denizaltı biyoçeşitliliğinde azalma yaşanmaması, oksijen ve besin kaynağı olması sebebiyle denizlerin ormanları olarak tanımlanan deniz çayırlarının korunması, tekne ve yatlarda biriktirilen evsel atıkların denizlere boşaltılmaması ve kıyıdaki ağaçların zarar görmemesi için 6 etaplık bir proje başlattı. Projelerin hayata geçirilmesiyle Göcek Koylarında tekne ve yatlar denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, halatlarla ağaçlara bağlanamayacak; koylar, denizler ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek. Bakanlık projenin ilk adımını atarak “Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi Mapa, Şamandıra ve Çevre Koruma Projesi”nin ilk etabının ihalesini gerçekleştirdi.
Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı
Ekonomi

Akkuyu NGS'nin 1'inci ünitesine ait türbin tesisi ekipmanları sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesine ait türbin tesisinin ana ekipmanları, inşaat sahasındaki Doğu Deniz Kargo Terminali'ne teslim edildi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Butckikh, "Bu yıl ilk güç ünitesinin türbin binasının ana teknolojik ekipmanının kurulumuna başlamayı planlıyoruz" dedi.
Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak
Ekonomi

Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol alacak

Hindistan’ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.