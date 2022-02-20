Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı 20 ateşkes ihlali var
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: 20 ateşkes ihlali var

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbass bölgesinde 20 ateşkes ihlali olduğunu ve açılan ateş sonucu 1 askerin yaralandığını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 20 ateşkes ihlali var
Foto/arşiv

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18’i Minsk Anlaşması’na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi.

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