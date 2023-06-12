Ukrayna Savunma Bakanlığı: Esir değişimi sonucu 95 Ukraynalı evine döndü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir başka esir değişimi sonucunda 95 Ukraynalı savunucu Rus esaretinden kurtuldu. Bu kişiler, Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar ve sınır muhafızları personeli. Azovstal’daki Mariupol savunucuları da dahil olmak üzere Çernobil, Snake Island (Yılan Adası) ve Bahmut'un savunucuları ailelerine geri dönüyor” denildi.