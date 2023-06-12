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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Esir değişimi sonucu 95 Ukraynalı evine döndü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ruslara esir düşen 95 Ukraynalı askerin daha esir değişimi sonucunda serbest bırakılarak ülkeye döndüğünü duyurdu.

11:16 . 12/06/2023 Pazartesi
DHA
Ruslara esir düşen 95 Ukraynalı asker daha esir değişimi sonucunda serbest bırakıldı.

Ruslara esir düşen 95 Ukraynalı asker daha esir değişimi sonucunda serbest bırakıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir başka esir değişimi sonucunda 95 Ukraynalı savunucu Rus esaretinden kurtuldu. Bu kişiler, Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar ve sınır muhafızları personeli. Azovstal’daki Mariupol savunucuları da dahil olmak üzere Çernobil, Snake Island (Yılan Adası) ve Bahmut'un savunucuları ailelerine geri dönüyor” denildi.

"31'i Mariupol savunucusu"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ulusa sesleniş konuşmasında konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün 95 insanımızı daha Rus esaretinden kurtarmayı başardık, bunların 31'i Mariupol savunucuları. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları. Esir değişiminde yer alan ekibimize minnettarım. Her Ukraynalı kadın ve erkeği Rus esaretinden kurtarmalıyız” şeklinde konuştu.



#Ukrayna
#Rusya
#Azovstal
#Mariupol
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