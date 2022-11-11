​Ukrayna Savunma Bakanlığı: Herson Ukrayna kontrolünde

Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiğinin duyurulmasının ardından Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin geri çekildiği Herson'un Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı ve "Birliklerimiz şehre girmeye başladı" dedi.

Güç içerisinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Herson kentinden tamamen çekildiği bildirildi. Rus birliklerin Dnipyer Nehri'nin sol kanadına geçtiği belirtilerek, "Dinyeper’in sağ yakasında mühimmat ve silah bırakılmadı. Rus askerlerinin tamamı Dinyeper’in sol kıyısına geçti, önceden belirlenen pozisyonlara yerleştirildi. Rus birliklerinin silah, teçhizat ve malzeme kaybı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Peskov, ''Herson hâlâ Rusya'nın bir parçası''

CNN'in haberine göre Rus ordusunun Herson kentinden çekilerek Dnipyer Nehri'nin sol yakasına mevzilenmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan da açıklama geldi. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'da referandumlar yapılarak bu bölgelerin Rusya tarafından ilhak edildiğini hatırlatan ve bunun Rusya anayasası ile resmiyet kazandığını söyleyen Peskov, Herson'un hala Rusya topraklarının bir parçası olduğunu ifade etti. Peskov, "Herson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" dedi.

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