Rus güçleri Herson’dan tamamen çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.” dedi.

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

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Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı.” ifadesini kullandı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle yasa dışı olarak ilhak edilmişti.

"BİRLİKLERİMİZ ÇEKİLİYOR OLSA DA HERSON KENTİ HÂLÂ RUSYA’NIN PARÇASI"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus birliklerinin savunma hattını Dinyeper Nehri’nin sol kıyısına alıp Herson kentinden çekilmesine dair açıklama yaptı.

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Peskov, düzenlediği basın toplantısında 'Rus güçlerinin kentten çekilmesiyle ilgili olarak Herson’un statüsünün değişip değişmeyeceği’ sorusuna “Herson Rusya Federasyonu’nun parçası, bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil” yanıtını verdi.

Sözcü, ayrıca Rusya birliklerinin Herson’dan çekilmesinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için küçük düşürücü bir askeri manevra olduğunu düşünmediğini’ kaydetti. Peskov, Herson’un gerçekleştirilen referandumun ardından Rusya’ya bağlanmasına ilişkin düzenlenen ‘törende Putin’in bulunmuş olmasından pişmanlık duymadıklarını’ da sözlerine ekledi.

Rusya, Ukrayna güçlerinin sivilleri ayırmadan Herson’a bombardıman düzenlemesi ve buradaki Kahovka Barajı’na da gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle kentin sular altında kalma riskinin bulunması nedeniyle kendi askerlerini ve burada yaşayan sivilleri korumak adına Herson kentinden çekilmeye ilişkin stratejik bir karar almıştı.

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