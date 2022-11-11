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YEREL GÜNDEM

Herson’dan çekilme kararı olumlu: Lider siyasetinin gereğini yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Herson’dan çekilmesini memnuniyetle karşıladı. Erdoğan, “Herson ile ilgili olarak Rusya’nın aldığı karar, olumlu bir karar, önemli bir karar” dedi. Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, “Putin’i tahıl koridorunun yeniden açılmasına nasıl ikna ettiniz” sorusuna şu karşılığı verdi: Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Birbirimize olan öz güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Herson’dan çekilme kararı olumlu: Lider siyasetinin gereğini yaptık
Erdoğan’a en büyük devlet nişanı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar, olumlu bir karar, önemli bir karar” dedi.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti. Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

GÜVEN OLMAZSA GERÇEKLEŞTİREMEZDİK

Tahıl koridorunun yeniden açılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i nasıl ikna ettiği sorulan Erdoğan “Bu bir lider siyasetidir. Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan öz güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan öz güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor” ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ DE TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Bugüne kadar böyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, “Aramızda gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de takipçisiyiz” dedi.

ARABULUCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson’dan çekilmesi ve Türkiye’nin arabuluculuk çalışmalarına dair bir soru üzerine Erdoğan, arabuluculuk noktasındaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle devam etti: “Buna bir tarih vermek ne zaman bu iş biter ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl kârı değil. Ancak tabii son Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar, olumlu bir karar, önemli bir karar.”

Diaspora aleyhte çalışıyor

  • Ermenistan’la normalleşme süreci ile ilgili Erdoğan şöyle konuştu: “Şu an itibarıyla tabii henüz bu aşamaya gelinebildi mi? Gelinebildi diyemem. Zira sürekli diasporalar, gerek Fransa’da, gerek Amerika’da aleyhte çalışıyorlar. Tabii bu aleyhte çalışmalar, bu süreci olumsuz etkiliyor. Bu diasporaların olumsuz çalışmalarını olumlu istikamete dönüştürecek olan kimdir? Şüphesiz ki Ermenistan yönetimidir. Eğer bunu başarabilirlerse bizim de bakışımız, olumlu istikamette değişir ve bu konuda bizler de düşman üretmeye değil, dost kazanmaya gayret ediyoruz.”

Aliyev’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Semerkant Otel’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

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