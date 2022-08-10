Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım turist sezonuna uygun değildir

İngiltere'de veganlardan 'marketteki sütleri yere dökme' eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra'da vegan örgüt Hayvan İsyanı, bir süpermarkete girip süt reyonunu talan etti. Süt şişelerinin kapaklarını açıp sütleri yere dökerek eylem yapan Hayvan İsyanı Örgütü üyeleri, “Hayvan sömürüsüne son” dedi. Güvenlik görevlileri eylem yerine gelip vegan örgüt üyelerini uzaklaştırdı. Bölgedeki İngiliz vatandaşları ve sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi: “Bu ne israf? Yerleri temizleyecek işçilerin suçu ne?” Hayvan İsyanı Örgütü, İngiltere'de AVM'leri ve süper marketleri basarak etleri ve sütleri yere dökmesiyle tanınıyor.