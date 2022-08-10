Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım turist sezonuna uygun değildir
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım turist sezonuna uygun değildir

Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün Kırım’da meydana gelen patlamanın fotoğrafını paylaşarak, “Kırım, turist sezonu için uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım turist sezonuna uygun değildir
Foto: DHA.

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da dün patlama meydana geldi. Patlamanın Rus hava üssünde meydana geldiği duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz konusu patlamaya ilişkin fotoğrafla paylaşım yaptı.

  • Açıklamada, “Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Kırım topraklarında işgalci birliklerin varlığının turizm sezonuna uygun olmadığını herkese hatırlatmak istiyor” denildi.


Ukrayna resmi kurumları, patlamanın Ukrayna saldırı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğini net olarak doğrulamadı. Dış basında ve sosyal medyada patlamanın sebebi Ukrayna saldırısı olarak yansıdı ancak Rusya bunu yalanladı.

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DÜNYA
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü 'Navi Star' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi
DÜNYA
Kırım'daki askeri havaalanında patlama meydana geldi

Tahıl yüklü 'Star Helena' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
GÜNDEM
Tahıl yüklü 'Star Helena' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Sadece sekiz tane var

Sadece sekiz tane var

Renk değiştiriyor: Binlerce turist görmek için Türkiye'ye akın ediyor.
Dünyada 12 kişiden biri

Dünyada 12 kişiden biri

Asker sonra başladı: Görevini 60 yıl sonra bitiriyor.
Mustafa Varanktan OSB iddialarına yanıt: Hadi soralım diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı

​Hollanda devi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro ödeyecek.

Kabaktepe AK Parti'li belediye çalışanlarına müjdeyi verdi.

KOAH ve astım hastalarını tedavi edecek.

​Ölüm sayıları artıyor
Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu
Gündem

Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı”nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni sınav takviminin en kısa sürede belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
Dünya

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.
Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
Dünya

Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı

Polis kaynakları verdiği demeçte, Fransız polisinin Çarşamba sabahı Paris havaalanında bıçaklı bir şahsı vurarak öldürdüğünü doğruladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.