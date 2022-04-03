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Dünya Ukrayna Savunma Bakanlığı Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü
AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırılarda Rus ordusunun ağır kayıplar verdiği belirtilerek, "Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Savaşın başından bu yana 18 bin Rus askeri öldürüldü
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Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da kayıplar açıklanmaya devam ediyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin yeni bir açıklama yayınladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun savaşın başından bu yana çok fazla askeri personel ve teknik araç kaybettiğini belirterek, şu ifadelere yer verildi:

  • "Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi."

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