Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya’ya karşı Bayraktar TB2 SİHA’lar aktif olarak kullanılıyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif olarak kullanıldığını açıkladı. Putivl bölgesindeki Rus tanklarının saldırısının durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından yaşanan sıcak çatışma sürüyor. Son duruma ilişkin bilgileri paylaşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus saldırılarına sert bir şekilde karşılık verdiklerini duyurdu.
"AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu.
"TANK SALDIRILARI DURDURULDU"
Yapılan duyuruda, Rudnya-Vystupovychi yönünde, düşman iki tankın, zırhlı personel taşıyıcı ve araçlarla sınırı geçmeye çalıştığı, yapılan müdahaleyle 5 zırhlı personel taşıyıcı ve bir arabanın imha edildiği aktarıldı. Putivl bölgesindeki düşman tanklarının saldırısının da durdurulduğu açıklandı.