Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya’ya karşı Bayraktar TB2 SİHA’lar aktif olarak kullanılıyor

Ekonomi

Döviz manipülatörleri Rusya Ukrayna savaşı sonrası yine devrede

Dolar kurunun 18 TL’ye kadar yükseldiği dönemde temelsiz söylemlerle halkı paniğe sevk eden sözde ekonomistler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası yine ortaya çıktı. Rusya-Ukrayna savaşıyla dolar kurunun yükselmesini kendi öngörüsüymüş gibi yansıtan Selçuk Geçer, "Dolar 20 lira olur mu? Bunlar iyi günler, bekleyin görün" şeklinde paylaşımlar yaparak korku pompalamaya başladı.