Ukrayna taarruza geçti: Rusya’nın Kursk kentine ateş açıldı

Spor

Fenerbahçeliler Avrupa'nın radarında: Tam 11 oyuncuya teklif var

Sarı-lacivertli takımın oyunculardan Kim Min-Jae, Altay Bayındır, Attila Szalai, Osayi-Samuel, Miha Zajc ve Crespo’ya Avrupa’nın önemli kulüplerinden ciddi transfer teklifleri geliyor. Bu isimlerin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ile kadroda düşünülmeyen Valencia, Pelkas ve Tisserand’a da teklifler söz konusu.