Ukrayna taarruza geçti: Rusya’nın Kursk kentine ateş açıldı

Rusya'nın Kursk kentine Ukrayna'dan ateş açıldığı öne sürüldü. Kursk Valiliği'nden yapılan açıklamada "Dün Sucan Bölgesinde Rus Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Can kaybı yok" denildi.
- Rusya'nın Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentindeki sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, "Dün, yani 5 Nisan'da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi... Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı" açıklamasında bulundu.