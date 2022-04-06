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Dünya Ukrayna taarruza geçti Rusyanın Kursk kentine ateş açıldı
AVRUPA

Ukrayna taarruza geçti: Rusya’nın Kursk kentine ateş açıldı

Rusya'nın Kursk kentine Ukrayna'dan ateş açıldığı öne sürüldü. Kursk Valiliği'nden yapılan açıklamada ''Dün Sucan Bölgesinde Rus Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Can kaybı yok'' denildi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna taarruza geçti: Rusya’nın Kursk kentine ateş açıldı
Foto: Arşiv.

Rusya'nın Kursk kentine Ukrayna'dan ateş açıldığı öne sürüldü. Kursk Valiliği'nden yapılan açıklamada "Dün Sucan Bölgesinde Rus Sınır Muhafızlarına ateş açıldı. Can kaybı yok" denildi.

  • Rusya'nın Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentindeki sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, "Dün, yani 5 Nisan'da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi... Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı" açıklamasında bulundu.

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