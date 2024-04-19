Ukrayna yenilginin eşiğinde

Başta ABD olmak üzere Batı’nın, “Her koşulda arkandayız” vaatlerine güvenen ve iki seneden fazla bir süredir Rus işgaline karşı direnen Ukrayna’yı müttefikleri yalnız bıraktı. Cephede işler Kiev yönetimi için sarpa sararken, Amerikan Politico dergisi, Ukrayna’nın yenilginin eşiğinde olduğunu yazdı. Avrupa ülkeleri ve ABD’nin Ukrayna’ya taahhüt ettiği mali ve askeri yardımı yollamamasının yenilgiye zemin hazırladığına dikkat çekilen yazıda, Kiev’in insan gücü konusunda da sıkıntıda olduğuna vurgu yapıldı. Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ise, ortaklarına sitem etti.

CAN KAYBI ARTABİLİR

Yazıda cephedeki askerin, Batı’nın iki yüzlü tutumu yüzünden motivasyonunu yitirdiği, silah mermisinden hava savunma sistemine kadar çok sayıda ihtiyaç duyulan malzemenin gönderilmediği ifade edildi. Bu durumun, orduya kaydolmak isteyen erkeklerin sayısında ciddi azalmaya yol açtığı ifade edilirken, savaşabilecek 650 bin erkeğin ülkeyi terk ettiği, ya da askerden kaçtığına değinildi. Rusya lideri Vladimir Putin’in zafere hiç bu kadar yaklaşmadığına dikkat çekilen çalışmada, “Üst düzey Ukraynalı subaylara göre cephe hatları bu yaz çökebilir. Daha fazla can kaybının kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar” ifadeleri kullanıldı.

MOSKOVA’YA CESARET VERECEK ENDİŞESİ

Batı’nın mali ve askeri yardımının kesilmesi sonrası dengelerin alt üst olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Rusya’nın işgalinin 3'üncü yılında dengeler yakında değişmezse, bugünün Ukrayna’sı tarih olacak. Putin zaferini ilan edip Batı’nın zayıflığını ortaya çıkaracak” denildi. Bu durumun Avrupa içinde tedirginliğe yol açtığı belirtilirken, “Rusya, kazandığı cesaretle emperyal hedeflerinin peşinden gidebilir. Litvanya, Letonya ve Estonya, sıradaki ülke olduklarından endişe ediyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

HARKİV'İ ELE GEÇİREBİLİR

Çalışmada, Ukraynalı yetkililerin de aldatılmış hissettiğine değinildi. Ukrayna Dışişeri Bakanı Dimitri Kuleba’nın, “Batı, Ukrayna’yı tek eli arkadan bağlı bir şekilde terk etti” açıklamasında bulunduğuna işaret edildi. Ukrayna lideri Zelenski ise, “ABD Kongresi yardıma ona vermezse savaşı kaybedeceğiz” sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi. Ukrayna’nın en acil ihtiyacının top mermisi olduğuna dikkat çekilen çalışmada, Rusya’nın bu yaz Harkiv’i işgal edebileceği, bu yüzde en az iki düzine Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

İSRAİL’İN HAK ETTİĞİNİ BİZ DE EDİYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Avrupa Birliği (AB) liderlerine İsrail'e verilen hava savunma desteğinin ülkesi için bir aciliyet olduğu mesajını verdi. Zelenskiy, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinin Ukrayna bölümüne video konferans yöntemiyle bağlandı. Rusya'nın dün Çernigiv'e düzenlediği füze saldırısında 14 kişinin öldüğünü anımsatan Zelenski, “Müttefiklerin ortak gücü sayesinde İsrail'e yönelen (İran saldırısı) neredeyse tüm füzeleri ve insansız hava araçlarını düşürmeyi başardılar. Bizim gökyüzümüz ve komşularımızın gökyüzü aynı güvenliği hak ediyor" dedi. Geçtiğimiz günlerde Kuleba, Patriot vermeyen Batılı ortaklarını eleştirmiş, “Kafamı duvarlara vurmak istiyorum. Diplomatik dilden anlamıyorlar. Sanırım bundan sonra sert konuşmam gerek” sözlerini sarf etmişti.











