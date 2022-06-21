Ukrayna Yılan Adası için harekete geçti: Rusya'dan kritik hamle

Dün sabah saatlerinde Ukrayna ordusu, Yılan Adasını ele geçirmek için operasyon başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Ada'ya yönelik saldırılarını püskürttüğünü anlatarak, bunun ardından Ukrayna askeri birliklerinin Ada'ya çıkarma yapmaktan vazgeçtiğini dile getirdi.

DOĞALGAZİ ÜRETİM YERLERİ VURULDU

Ukrayna’nın bu girişiminin ardından Karadeniz'in kuzeybatı kesimindeki Rus doğalgaz üretim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, saat 08.00 sonrasında Kırım-1 ve BK-1 doğalgaz üretim platformlarının vurulduğunu bildirdi. Konaşenkov, saldırı sonrasında BK-1 platformunda yangın çıktığı bilgisini paylaştı.

UKRAYNA'NIN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Ukrayna’daki askeri tesisleri vurmaya devam ettiklerini belirten Konaşenkov, Harkiv bölgesinde Mazanovka yerleşim birimi yakınında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüklerini söyledi.

Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 209 uçak, 132 helikopter, 1292 insansız hava aracı, 348 hava savunma füze sistemi, 3 bin 709 tank ve zırhlı araç, 580 çok namlulu roketatar, 2 bin 65 obüs ve havan topu, 3 bin 760 özel askeri araç yok edildi.” ifadesini kullandı.

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