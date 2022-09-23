Dünya Ukraynada ayrılıkçılar Rusyaya katılmak için referanduma gidiyor
AVRUPA

Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna’da ayrılıkçılar Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor
Arşiv

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar 27 Eylül’e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

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"Endişe duymaktayız"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

Referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Putin'in akıl hocası Dugin'den Avrupa'ya uyarı: Nükleer tehdit blöf değil
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası olarak anılan Aleksandr Dugin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında nükleer silahların kullanılabileceğine dikkat çekti.
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The Mirror'dan aktarılan habere göre, Rusya'yı Batı'dan üstün gören ve Ukrayna'nın bir Rus toprağı olduğunu vurgulayan Dugin, savaşın kazanılması için her yola başvurabileceklerini ima etti.
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İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bir seferberlik ilan edilen Rusya'da 300 bin yedek asker orduya çağrıldı. Putin, bir televizyon kanalında halka seslenerek seferberlik ilan etti ve Rusya'yı savunmak için nükleer silah ihtimalini ortaya koydu. Bu ihtimalin bir blöf olmadığını da sözlerine ekledi.
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Dugin, alınan kararı destekleyerek, bu yapılan fedakarlıkların boşa gitmediğini ve Rusya'nın geleceğini önemli ölçüde etkileyeceğini dile getirdi.

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Dugin, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaşa yönelik üç tahminde bulunarak, nükleer kıyamet olasılığına dikkat çekti.
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İlk ihtimal olarak Dugin, Rusya'nın yenilmesi üzerinde durdu. Şimdiye dek inşa edilen bütün değerlerin yerle bir olacağını vurgulayarak, savaşı kaybetme ihtimalinin Rusya için bir son olduğuna dikkat çekti. Böyle bir durumda hem Rusya'nın hem de bütün Rus vatandaşlarının sonu olabileceğini dile getirdi.
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İkinci ihtimalde nükleer kıyamet üzerinde durdu. Dugin \"Eğer Rusya, Ukrayna'daki savaşı kaybetmeye başlarsa, nükleer silahlar ciddi ciddi düşünülecektir.\" dedi. Böyle bir ihtimalin \"muhtemel\" olduğunu dile getiren Dugin, Rusya için savaşın kaybedilmesinin, tamamen yok olmak anlamına geleceğini vurguladı.
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Nükleer savaş ihtimalin oldukça şiddetli ve büyük bir yıkımı da beraberinde getireceğini vurguladı. Batı'nın, Putin'in açıklamalarını \"blof\" zannettiğini söyleyen Dugin, \"Bunun blöf olduğunu zannedip hafife alıyorlar\" dedi.
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Üçüncü ihtimalde savaşı kazanmış bir Rusya'nın portresini çizen Dugin, bu geri dönülemez yolda bütün Rus halkının desteğiyle zafer kazanılacağını dile getirdi.

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Aleksandr Dugin, Rusya'nın ve bütün Rus vatandaşlarının geleceğinin, savaşı kazanmak olduğunu vurguladı.
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\"Rusya, ya savaşı kazanacak, ya da bütün dünya Rusya ile birlikte yok olacak\" imasında bulundu.
Putin'in akıl hocası Dugin'den Avrupa'ya uyarı: Nükleer tehdit blöf değil
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "akıl hocası" olarak nitelendirilen Aleksandr Dugin, Batı'nın Putin'in açıklamalarını fazla hafife aldıklarını ve Putin'in nükleer tehdidinin blöf sanıldığına dikkat çekti. Dugin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kaybetme ihtimali olursa bir nükleer kıyametin olabileceğini söyledi.
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