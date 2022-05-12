Ukrayna'da Bayraktar rüzgarı: Türk insansız hava aracının ismi bu kez bir radyoya verildi

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Mustafa Destici'den Millet İttifakı'na: Sığınmacılar üzerinden çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sığınmacılar üzerinden bir çatışma alanı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, “Maalesef Türkiye'deki bazı siyasi partiler, bazı siyasi parti genel başkanları, siyasetçiler ve toplum mühendisleri de buna çanak tutmaktadır ve bunun üzerinden bir siyasi rant elde etme peşindedir” dedi.