Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2’nin ardından bir İHA’yı daha Ukrayna’da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna’da üretilecek.

YIL SONUNA KADAR SEMALARDA

Donanım haberi'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy’nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1’e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA’ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA’nın başkent Kiev’e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.

Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna’da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA’lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.

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OYNAT 02:22 Ukrayna ordusundan Bayraktar TB2'ye özel şarkı: Bizde donanımları yok eden Bayraktar var Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 için hazırlanılan şarkıyı paylaştı. Videolu paylaşımda Bayraktar TB2'nin hedeflerini nokta atışı vurduğu anlar yer alırken, 'Ukraynalı çocuklar, Gürcüler, Suriyeliler, Çeçenler ve Kırım Tatarları için ceza Bayraktar. Ukrayna'ya işgalciler geldi. Askeri araçlar, üniformalar yepyeni, ama bizde donanımlarını yok eden var. BAYRAKTAR' sözlerine yer verildi.

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ANKA İHA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m

Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası

Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)

Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft

Link Menzili: 250+ km

Motor: Ağır Yakıt Motoru

Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg

MTOW: 1.700 kg

Tam otonom operasyon

Yedekli uçuş kontrol sistemi

Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)

Yedekli elektrik üretim ve dağıtım

Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)

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DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)

Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)

Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)

Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti

Düşük ömür devri maliyeti

Ağır yakıtlı itki sistemi

Katlanabilir iniş takımı

Yedek acil durum pilleri

Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet

Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler

Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı

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