Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin ardından şimdi de Anka İHA üretimi başlıyor

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2’nin ardından bir İHA’yı daha Ukrayna’da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna’da üretilecek.
YIL SONUNA KADAR SEMALARDA
Donanım haberi'in aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy’nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1’e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA’ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi. Arestoviç, Anka İHA’nın başkent Kiev’e yakın bir yerde üretileceğini söyledi.
Geçen senenin sonlarına doğru Ukrayna’da Bayraktar TB2 İHA ortak üretimi başladı. Ortak üretim İHA’lar Ukrayna-Rusya savaşında kullanılıyor. Ayrıca yaklaşık iki ay önce yapılan yeni anlaşma ile ortak üretimin kapsamının genişletilmesine karar verilmişti.
ANKA İHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Kanat Açıklığı:17,5 m Uzunluk: 8,6 m Yükseklik: 3,25 m
Havada Kalış Süresi: 30+ Saat @ Görev İrtifası
Maksimum irtifa: 30.000 ft (MSL)
Görev İrtifası: 18.000 - 23.000 ft
Link Menzili: 250+ km
Motor: Ağır Yakıt Motoru
Faydalı Yük Kapasitesi: 350+ kg
MTOW: 1.700 kg
Tam otonom operasyon
Yedekli uçuş kontrol sistemi
Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
Düşük ömür devri maliyeti
Ağır yakıtlı itki sistemi
Katlanabilir iniş takımı
Yedek acil durum pilleri
Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı Yük Veri Kaydı