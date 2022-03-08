Ukrayna'da belediye başkanı isyan etti: Köpekler cesetleri parçalamaya başladı

Kremlin yetkilileri, Ukraynalı sivillerin Rus saldırısından kaçmasına izin vermeyi amaçlayan insani koridorların Salı günü açılabileceğini duyurdu ancak Ukraynalı liderler hafta sonu yenilenen saldırılar nedeniyle tahliye yolları oluşturma çabaları çöktüğü için bu planı şüpheyle karşılıyor.

Daily Mail'in haberine göre; En umutsuz şehirlerden birinde, kuşatma altındaki 430 bin nüfuslu güneydeki Mariupol limanında, tahminen 200 bin kişi kaçmayı umuyor. Rusya'nın baş müzakerecisi koridorların bugün kullanıma açılmasını beklediğini söyledi. Uzmanlara göre en kritik yerlerden birisi Mariupol çünkü Buranın ele geçirilmesi, Moskova'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a bir kara koridoru kurmasına izin verebilir.

OYNAT 01:14 Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Ekibimle birlikte Kiev'deyim ve zafer için çalışıyoruz Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.



Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, 'Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün, her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz. Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle.' dedi. BiP'te paylaş

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'CESETLERİ BİLE ALAMIYORUZ, KÖPEKLER PARÇALIYOR'

Kuşatma altında olan Bucha'nın belediye başkanı, Rus topçu ateşinin çok acımasız olduğunu, insanların cesetleri bile toplayamadığını ve köpeklerin cansız bedenleri parçaladığını anlattı. Kiev'deki Bucha Belediye Başkanı Anatol Fedoruk, bölgede saldırıların yoğun olduğunu ve Rus işgalinin ikinci haftasında da saldırıların hiç durmaksızın sürdüğünü söyledi.

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Kremlin'in yine siviller için güvenli koridorlar vaat ederken, Fedoruk nüfus merkezlerine düzenli bir mermi ve roket yağmuru yağmaya devam ettiğini vurguladı. Fedoruk, "Cesetleri bile toplayamıyoruz çünkü ağır silahların bombardımanı gece gündüz devam ediyor. Köpekler şehrin sokaklarında cesetleri parçalara ayırıyor. Bu bir kabus" dedi.

KOMŞU ÜLKELERE GEÇEN MÜLTECİ SAYISININ 2 MİLYONA ULAŞTI

Ukrayna'nın en kalabalık bölgelerinden bazıları da dahil olmak üzere sivil yerleşimlere düzenlenen bombardımanlar sonrası gıda, su ve tıbbi malzemelerin azalmasıyla çok ciddi bir insani kriz yaşanıyor. Her şeye rağmen Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin benzeri görülmemiş bir cesaret gösterdiğini söyledi. BM, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.