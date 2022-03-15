Dünya Ukraynada bir gazeteci daha hayatını kaybetti FOX News kameramanının aracına ateş açıldı
AVRUPA

Ukrayna'da bir gazeteci daha hayatını kaybetti: FOX News kameramanının aracına ateş açıldı

Ukrayna'daki saldırılarda New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud'dan sonra bir gazeteci daha öldü. FOX News'de çalışan kameraman Pierre Zakrzewski, saldırılar sırasında aracına ateş açılması sonrası hayatını kaybetti. Zakrzewski'nin daha önce de Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynada bir gazeteci daha hayatını kaybetti: FOX News kameramanının aracına ateş açıldı
Pierre Zakrzewski

ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ARACINDA SALDIRIYA YAKALANDI

  • FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

ŞUBAT BAŞINDAN BERİ UKRAYNA'DAYDI

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

  • Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu. Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

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