Ukrayna'da bir gazeteci daha hayatını kaybetti: FOX News kameramanının aracına ateş açıldı Ukrayna'daki saldırılarda New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud'dan sonra bir gazeteci daha öldü. FOX News'de çalışan kameraman Pierre Zakrzewski, saldırılar sırasında aracına ateş açılması sonrası hayatını kaybetti. Zakrzewski'nin daha önce de Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirildi.

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