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Ukrayna'da direnişin görünmeyen kahramanları: Demiryolu isyancıları

Rus güçlerine ikmalin sağlandığı önemli rotalardan biri olan Belarus demiryolu ağında son haftalarda bir düzineden fazla sabotaj rapor edildi. Tren seferleri durma noktasına gelirken, gelişmeye “Demiryolu Direnişi” adı verildi. Sabotajlar, raylara kütük yerleştirip ateşe verilerek ya da kontrol paneline düzenlenen saldırı ile gerçekleştiriliyor.

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Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Ukraynada direnişin görünmeyen kahramanları: Demiryolu isyancıları
Belarus demiryolu ağında son haftalarda bir düzineden fazla sabotaj rapor edildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Rus birliklerinin ilerleyişini yavaşlatmak için çeşitli yollar denenirken, önemli Rus ikmal rotalardan biri olan Belarus demiryolu ağında son haftalarda bir düzineden fazla sabotaj eylemi kaydedildi. Sabotajlarları gerçekleştiren aktivistler, eylemlerine “Demiryolu Direnişi” adını verdi. Belaruslu muhaliflerden oluşan demiryolu isyancıları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin komutasındaki birliklerin Ukrayna gibi Belarus’u da işgal ettiği gerekçesiyle eylemlerini gerekçelendiriyor.

DURMA NOKTASINA GELDİ

  • Gece geç saatlerde eylemlerini gerçekleştiren aktivistler, Ukrayna’yı işgal etme girişimindeki Rus birliklerine ikmal sağlayan ana hatlardan biri olan Belarus demiryollarını tahrif ediyor. Direnişçilerden bir kısmı tren raylarına kütükler yerleştirerek ateşe veriyor. Bir kısmı ise demiryolu trafiğini kontrol eden ve tamir edilmesi haftalar alan elektrik rölesi panolarına zarar veriyor. Saldırının başlangıcından 4 gün sonra, 28 Şubat gecesi en büyük eylemlerini gerçeklkeştiren sabotajcılar, üç farklı yerde sinyal ekipmanlarını imha ederek seferleri durma noktasına getirdi.

EYLEMLER RUSLARIN GEÇİŞİ İLE EŞZAMANLI

Sabotajlar gerçekleşmeden önce Belarus Demiryolu ağında görevli casuslar, mühimmat dolu Rus trenlerinin geçeceği rotaları, geçiş zamanlarını ve güncel programı belirleyerek direnişçilere raporluyor. Son eylemlerini geçtiğimiz pazartesi günü Belarus’un başkenti Minsk ile Ukrayna’nın Çernihiv kentleri arasındaki güzergahta gerçekleştiren sabotajcılar, Rus mühimmatı taşıyan trenlerdeki iki aktarma kabinini ateşe verdi. Yaşanan aksaklık nedeniyle sefer askıya alındı.

BELARUSLU MUHALİFLER ÖNCÜLÜK EDİYOR

  • İsyancıları koordine eden eski Belarus Demiryolları çalışanı olan Siarhei Voitekhovich, “Ruslar mühimmatı ulaştırmak için güvenlik protokollerini hiçe sayıyorlar. Ekipmanlar sabotaj sonrası zarar gördü. Seferlerin tekrar düzenlenmesi günler sürer” ifadeleri ile son eylemi değerlendirdi. Harekete destek veren sürgündeki Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ise, “Hareketin amacı rejimin savaşı desteklemesine yardımcı olan altyapıyı günden güne kademeli olarak felce uğratmak” sözlerini sarf etti.
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