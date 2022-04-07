Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi

Örgütün Sağlık Hizmetlerine Yönelik Saldırıları Takip Sistemi'nde, Ukrayna'da savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırı verileri güncellendi.

Buna göre, Ukrayna'da sağlık merkezlerine 91 saldırı yapıldı. Bu saldırılarda 73 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.

DÜNYA Ruslar yatağında öldürdü: Ukraynalı sivil evinde böyle can verdi

Saldırıların 73'ünün ağır silah, 13'ünün bireysel silahlarla gerçekleştirildiği, diğer saldırıların da alıkoyma ve sabotaj türünde yapıldığı bilgisi verildi.

Şimdiye kadarki saldırılardan 77 sağlık binasının yanı sıra 11 sağlık aracı, 11 tıbbi malzeme sevkiyatı ve 2 malzeme deposunun etkilendiği belirtildi.

DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna İstanbul'dakinden farklı bir anlaşma taslağı sundu

Ukrayna'daki eczanelerin yüzde 50'si kapalı

Öte yandan, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Ukrayna'nın Polonya yakınlarındaki Liviv kentinde, ülkedeki sağlık sistemine dair son duruma ilişkin bilgilendirmede bulunurken, "ülkenin karanlık günler içinde olduğunu" ifade etti.

REKLAM

DÜNYA Rusya - Ukrayna savaşı yaptırımları: Abramoviç para için ‘yalvardı’

DÜNYA Rusya Karadeniz üzerinden Ukrayna’yı güdümlü füzelerle vurdu

Kluge, Ukrayna'da polio ve kızamık bağışıklığı oranının savaşın başlamasından bu yana düştüğünü belirterek, ülkedeki eczanelerin yüzde 50'sinin kapalı olduğunu ve binin üzerinde sağlık merkezinin çatışma hattında kaldığını kaydetti.

DÜNYA Putin açıkladı: Savaşın biteceği tarihi verdi

Ukrayna'daki sağlık ekipman yetersizliğinin çocuk bakımını da olumsuz etkilediğini ifade eden Kluge, durum bu şekilde devam ederse gelecek 3 ayda ülkede doğan 80 bine yakın bebeğin doğum öncesi ve sonrası bakımdan mahrum kalabileceği uyarısında bulundu.