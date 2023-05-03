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Dünya

Ukrayna'da siren sesleri

Rusya'nın Kremlin'e düzenlenen İHA saldırısı konusunda Ukrayna'yı hedef olarak göstermesinin ardından Kiev iddiayı yalanlayan bir açıklama yayınlamıştı. Açıklamadan kısa bir süre sonra Kiev'de siren sesleri yükselmeye başladı.

17:32 . 3/05/2023 Çarşamba
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Rusya, Kremlin'e düzenlenen İHA saldırısını Ukrayna'nın düzenlediğini belirtmişti.

Rusya, Kremlin'e düzenlenen İHA saldırısını Ukrayna'nın düzenlediğini belirtmişti.

Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı. Ukrayna'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov "Kremlin'e yapılan sözde İHA saldırısı hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi.


Kremlin ise, saldırının iki İHA ile yapıldığını, savunma sistemlerinin İHA'ları etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bu gelişmeler yaşanırken Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde ve Kiev'de siren sesleri yankılanıyor.



#Kiev
#Ukrayna
#Rusya
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