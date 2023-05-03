Zelenskiy, Finlandiya'ya destek teşekkürlerini iletti

"Her şeyden önce biz ortağız. İkinci olarak, bugün İskandinav ülkelerinin büyük önem taşıyan güçlü bir zirvesini gerçekleştireceğiz. Bu zirve bölgenin güvenliğini, topraklarımızın güvenliğini artırmanın yanı sıra kendimizi savunma kapasitemizi geliştirmek ve savaş alanlarında bizi daha güçlü kılmakla ilgili. Size karşı dürüst olacağım. 15'inci destek paketi diyoruz ancak mesele sayılar değil. Mesele kurtarılan hayatların sayısı. İşte bu nedenle, Ukrayna topraklarını özgürleştirmek ve işgal etmek için yürüttüğümüz haklı karşı saldırı operasyonlarında başarılı olabilmemiz için ortak ülkelerin bize daha fazla destek sunmasını görmek üzere buradayım."