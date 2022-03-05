Ukrayna'da tarihi eser ve yapılar da işgale karşı korumaya alınıyor

Annesinin bindiği trene elden ele ulaştırılmaya çalışılan küçük çocuğun o anları izleyenleri duygulandırdı

Mariupol ve Volnovaha'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açılmasıyla birlikte halk tren garına akın etti.



Trene binmeyi başaran bir kadının çocuğuna elini uzatıp trene almaya çalıştığı görüntüler ise yürekleri dağladı.

