Ukrayna'da tarihi eser ve yapılar da işgale karşı korumaya alınıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 10. gününe girilirken, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi.
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Lviv kentine olası saldırılarına karşı tarihi eser ve yapıları korumaya aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 10. gününe girilirken, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi.
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Lviv kentine olası saldırılarına karşı tarihi eser ve yapıları korumaya aldı.
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