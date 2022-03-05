Dünya Ukraynada tarihi eser ve yapılar da işgale karşı korumaya alınıyor
AVRUPA

Ukrayna'da tarihi eser ve yapılar da işgale karşı korumaya alınıyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde olası bir saldırıya karşı tarihî eserler ve dinî yapılar koruma altına alınıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynada tarihi eser ve yapılar da işgale karşı korumaya alınıyor
Rus işgalinden eserler de korunmaya çalışılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 10. gününe girilirken, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan edildi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Lviv kentine olası saldırılarına karşı tarihi eser ve yapıları korumaya aldı.

Lviv
Lviv

Lviv
Lviv

Lviv
Lviv

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