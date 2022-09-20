Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimler Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor. Donbas’ta ülkenin her iki yönetimin sözde halk konseylerinden yapılan açıklamada, her iki bölgenin Rusya Federasyonu’na katılması için 23 Eylül’den 27 Eylül’e kadar halk oylaması yapılacağı ifade edildi.

Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki sözde yönetim de 23-27 Eylül'de bölgenin Rusya'ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinde de sözde yönetim, yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyurdu.

Herson da referanduma gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya devlet kanalına yaptığı açıklamada, “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor" diye konuştu.

Reuters haber ajansına göre, Herson'da da Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül arasında referandum yapılacak.

Putin, Donetsk ve Luhansk’ı tanımıştı

Rusya, 2014’te Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki meydan olaylarıyla Kırım’ı yasa dışı ilhak etmişti. Bunun ardından ayrılıkçılar, Rus etnik nüfusunun çoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde yönetimler ilan etmişti.

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