Dünya Ukraynadaki çatışmalarda 6 gazeteci hayatını kaybetti
AVRUPA

Ukrayna'daki çatışmalarda 6 gazeteci hayatını kaybetti

Rusya'nın işgal girişimlerini sürdürdüğü Ukrayna'da, bugüne kadar 6 yabancı uyruklu gazetecinin öldüğü açıklandı. Rus saldırılarında 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynadaki çatışmalarda 6 gazeteci hayatını kaybetti
Arşiv

Dünyada gazetecilerin yasal hak ve güvenliğini sağlamak için çalışan Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki gazetecilere etkilerine dair raporunu internet sitesinde paylaştı.

Rapora göre Ukraynalı medya kuruluşları çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde ofislerini kapatırken çoğu medya çalışanı güvenliğini sağlamak için koruyucu ekipman veya ilk yardım çantası satın almaya başladı.

6 YABANCI GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna genelinde 3 bine yakın yabancı uyruklu gazeteci çalışırken, bu gazetecilerden 6'sı Rus saldırılarında yaşamını yitirdi.

Aynı saldırılarda 8 yabancı gazeteci yaralanırken, 2 gazeteci ise Rus birlikleri tarafından kaçırıldı.

Raporda, Ukraynalı gazetecilerin savaş zamanındaki zayiatına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bunun yanı sıra Rus bilgisayar korsanlarının 2, 3 ve 17 Mart'ta Ukrayna medyasına ait internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirdiği bilgisi aktarıldı.

Rus füzelerinin 1, 2, 14 ve 16 Mart'ta Ukrayna'nın 6 ayrı bölgesinde televizyon kulelerini hedef aldığı bildirildi.

İşgalde 25'inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti
DÜNYA
İşgalde 25'inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti

"GAZETECİLERİN ZIRHA İHTİYACI VAR"

Raporda görüşüne yer verilen PEC Ukrayna temsilcisi Andrii Lanits, bölgede görev yapan gazetecilerin güvenlik sorunu olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki gazetecilerin zırh, kask, telsiz ve ilk yardım ekipmanına ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Lanits, kaçırılan iki yabancı gazetecinin Ukrayna'nın güneyinde Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerde görev yaptığı bilgisini paylaştı.

ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
DÜNYA
ABD’li gazeteci Brent Renaud Kiev’de öldürüldü
Kimsenin bilmediği detay

Kimsenin bilmediği detay

​Emre Bilgin Beşiktaş'a nasıl transfer olduğunu anlattı.
Dolmabahçede kazanan çıkmadı

Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı

​Beşiktaş sahasında Hatayspor ile berabere kaldı.
İşgalde 25inci gün: Rusya talepleri karşısında savaşı sonlandırmayı vaat etti

Sadece Batshuayi<br>gol kaçırmıyor

Sadece Batshuayi
gol kaçırmıyor

Önder Karaveli Hatay maçı sonrası konuştu.

18 araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı.

İstanbul istikameti trafiğe açıldı

İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu Tüneli'nde zincirleme kazaya karışan 18 araç kaldırıldı.
Bayraktar için yapılan şarkı herkesin dilinde: Şarkıyı 2 saatte yazdım
Dünya

Bayraktar için yapılan şarkı herkesin dilinde: Şarkıyı 2 saatte yazdım

Rus ordusuna büyük darbe vuran Bayraktar TB2’ler, Ukraynalıların ‘savaş kahramanı’ haline geldi. Ukraynalı müzisyen Taras Borovak’ın Bayraktar için bestelediği şarkı dillerden düşmüyor. Emekli bir subay olan Borovak, film yapımcılığı yaparken savaş başlayınca orduya dönmüş. Yeni Şafak’ın ulaştığı Borovak, komutanlarının isteği üzerine şarkıyı 1,5-2 saatte yazdığını, Ukraynalıların şarkıyı bu kadar çok seveceğini ve popüler olacağını hiç tahmin etmediğini söyledi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik
Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü'nü ilk geçen engelliler mutlu: Çok keyifliydi büyülendik

1915 Çanakkale Köprüsü’nü açılıştan bir gün önce geçme fırsatı bulan görme ve bedensel engelliler mutlu. Halis Kuralay: Taşıtların olmadığı bir ortamda özgürce koşmak istiyorum, dedim. Çok keyifliydi. Görme engelli olarak köprüyü gönül gözüyle geçtim. Hamide Doğangün: En son Avrupa Tokyo Olimpiyatları’na katıldım. Oralarda gördüğüm köprülerin hiçbiri bu kadar güzel değildi, büyülendim.
Google'a ırkçılık suçlaması: Siyahi çalışanı teknoloji devine dava açtı
Dünya

Google'a ırkçılık suçlaması: Siyahi çalışanı teknoloji devine dava açtı

Google’da çalışan siyahi bir kişi, ten renginden dolayı ırksal ayrımclığa maruz kaldıklarını belirterek şirkete dava açtı. April Curley isimli çalışan, teknoloji şirketinin siyahi çalışanları daha düşük seviyeli işlere yönlendirdiğini, onlara daha az ödeme yaptığını ve ırkları nedeniyle ilerleme fırsatı sunmadığını belirtti.


KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.