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Ukrayna'daki kayıplar Putin'i harekete geçirdi: Hafter'den paralı asker istedi

Rusya'nın Ukrayna işgalinde en önemli komutanlarını kaybeden Putin harekete geçti. Daha önce Suriye rejiminden asker talep eden Moskova yönetimi, şimdi de Libya paralı askerlerini Ukrayna'ya karşı savaşa göndermeye hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadaki kayıplar Putini harekete geçirdi: Hafterden paralı asker istedi
Foto: Arşiv.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 27 gününde savaş ve diplomasi trafiği sürerken, savaştaki kayıpların artması Putin'i harekete geçirdi.

  • Savaşta en önemli 6 generalini kaybeden Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye rejimi Esad'dan sonra Libya ulusal ordusunun komutanı Halife Hafter'den paralı asker istedi.

Ukrayna haber sitesi 'nv-ua'nın haberine göre, Rusya, Libya paralı askerlerini Ukrayna'ya karşı savaşa göndermeye hazırlanıyor.

Site haberinde, "Ukrayna'ya karşı savaşın başlamasından bu yana, Rusya Federasyonu 15 binden fazla personelini kaybetti, bu nedenle Libya'dan paralı askerler hazırlıyor. Bu haber, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook'taki günlük özetinde doğrulandı" denildi.

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Anlaşmaya varıldı

Ukrayna Genelkurmay Başkınlığı'nın açıklamasına atıfda bulunulan haberde, "Eldeki bilgilere göre, Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in Moskova ziyareti sırasında, Rusya Federasyonu tarafından Libyalı "gönüllülerin" Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" denildi.

  • Libyalı paralı askerlerin transferinin muhtemelen özel askeri şirket Liga (eski adıyla Wagner) olan Rus Havacılık Kuvvetleri uçakları tarafından gerçekleştirileceği kaydedildi.

Reuters haber ajansı da daha önce, Suriye rejimi ordusunun bazı birimlerinin Rusya'nın saldırılarını desteklemek için Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu, ancak henüz uygun emri almadıklarını yazdı.

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