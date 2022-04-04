Ukrayna'dan AB'nin Rusya'ya yönelik planlanan beşinci yaptırım paketiyle ilgili açıklama: 'Şu haliyle yetersiz'

Twitter hesabından video mesajı yayınlayan Kuleba, son haftalarda Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı planlanan beşinci yaptırım paketi üzerinde çalıştığını anımsatarak "Beşinci paket şu anki haliyle Rusya’nın saldırganlığına ve Rus suçuna yeterli bir cevap değildir." dedi.

Kuleba, planlanan paketin neleri içerdiğini bildiğini ve şu andaki haliyle kabul edilmesi durumunda alenen konuşmak ve mevcut duruma verilen orantısız tepkinin tarafsız bir değerlendirmesini yapmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının artırılması gerektiğini savunan Kuleba, AB’nin beşinci yaptırım paketinin daha fazla SWIFT'ten kesilen Rus bankalarını, Rus petrol, gaz ve kömürüne ambargo uygulamaya yönelik önlemleri ve AB limanlarının Rus gemilerine ve mallarına kapatılmasını içermesi gerektiğini ifade etti.

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Daha önce Kuleba, Rus ordusunun Kiev bölgesinde sivillere yönelik işlediği kasıtlı cinayetlerle ilgili olarak G7 ülkelerine seslenerek Rusya’ya karşı yeni "yıkıcı yaptırımların" uygulamalarını talep etmişti.

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