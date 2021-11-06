Dünya Ukraynadan Bayraktar TB2 mesajı Sayılarını arttıracağız
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Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını söyledi. Donbass'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıları Bayraktar TB2'lerle vurduklarını söyleyen Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Bayraktar TB2

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin önemli mesajlar verdi.

AYRILIKÇILARI TB2 İLE VURDUK

Bayraktar TB2'yi muharebe alanında ilk kez kullanarak Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmalarını doğrulayan Ukraynalı komutan, "Onları kullandığımız doğru. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti" dedi.

ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sputnik'in haberine göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların sayısını artıracakları mesajını veren Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA Rus yanlısı güçleri vurdu
OYNAT 00:25
Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA Rus yanlısı güçleri vurdu
Ukrayna'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etti. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.
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