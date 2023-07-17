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Dünya

Ukrayna'dan çarpıcı itiraf: Kırım Köprüsü'ne biz saldırı düzenledik

Ukrayna basını, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ne yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

10:17 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Köprü araç trafiğine kapatıldı.

Köprü araç trafiğine kapatıldı.

RBK-Ukrayna haber sitesi, SBU’daki kendi kaynaklarına dayandırarak, dün gece Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.


Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.


Haber sitesine konuşan kaynağın,
“Köprüye su üstü İHA’larıyla saldırıldı. Köprüye ulaşmak zordu ancak sonunda bunu yapmak mümkün oldu.”
ifadesine yer verildi.


Kırım Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.


Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.


Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.



#Kırım köprüsü
#Ukrayna
#Ukrayna Güvenlik Servisi
#İHA
#Rusya
#Kırım
#Kerç köprüsü
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