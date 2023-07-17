Ukrayna'dan çarpıcı itiraf: Kırım Köprüsü'ne biz saldırı düzenledik

Rusya’da Danone ve Carlsberg şirketlerinin ülkedeki varlıklarının yönetimi için kayyum atandığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre, şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek. Rusya’daki kayyum kararları, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik “saldırgan” tutumları nedeniyle alınıyor.