Ukrayna'dan çarpıcı itiraf: Kırım Köprüsü'ne biz saldırı düzenledik

Köprü araç trafiğine kapatıldı.
RBK-Ukrayna haber sitesi, SBU’daki kendi kaynaklarına dayandırarak, dün gece Kırım Köprüsü'nün yapısındaki bozulma nedenlerine ilişkin haber yayımladı.
Haberde, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının, SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından planlandığı ve su üstü insansız hava araçlarının yardımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Kırım Köprüsü araç trafiğine kapatıldı
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü'nde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını, bu nedenle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirtmişti.
Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülmüştü.
Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtmişti.