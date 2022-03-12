Dünya Ukraynadan dikkat çeken açıklama Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor
AVRUPA

Ukrayna'dan dikkat çeken açıklama: Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus tarafının yedek asker bulmakta büyük sorun yaşadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan dikkat çeken açıklama: Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor
Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grup etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Ukrayna'nın Rus askeri işgaline karşı kahramanca mücadelesinin 17. günü olduğu hatırlatıldı.

  • Açıklamada, özellikle savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu milletvekili ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Fedor Venislavskiy, ulusal televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Belarus'un Ukrayna'yı istilası tehdidinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Venislavskiy, "İstihbarat birimlerimiz ve uluslararası ortaklarımızdan gelen bilgilere göre, Belarus'un taktik grupları, hava indirme birlikleri Ukrayna sınırlarının yakınında sürekli konuşlandırılıyor ve manevralar yapıyor. Yani tehdit ortadan tam olarak kalkmadı. Böyle bir istila tehdidi bizi Ukrayna-Belarus sınırında güçlü savaş birimlerini bırakmaya zorluyor." dedi.

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