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Dünya

Ukrayna'dan NATO üyeliği açıklaması: Rusya'nın saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin desteklenmesini talep etti. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sonrasında Ukrayna'nın NATO üyesi olarak kabul edilmemesinin intihar olduğunu savunan Kuleba, ''Rusya'nın Avrupa'ya ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu Ukrayna'nı NATO'ya kabulüdür'' ifadelerini kullandı.

14:25 . 1/07/2023 Cumartesi
AA
Kuleba Rusya'nın NATO üyesi bir Ukrayna'ya saldıramayacağının altını çizdi.

Kuleba Rusya'nın NATO üyesi bir Ukrayna'ya saldıramayacağının altını çizdi.

Kuleba, Die Welt, Bild ve Politico gazetelerine yaptığı açıklamada, 2008’de Bükreş’te düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna’nın üyeliğine karşı çıkan dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "yaptığı hatayı" Almanya’nın tekrarlamamasını isteyerek o dönem alınan kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Gürcistan’a girmesine ve Kırım’ı ilhak etmesine kapıları açtığını savundu.

Kiev’in, savaş sürerken Ukrayna’nın NATO’ya alınmasını beklemediğini ifade eden Kuleba, "Ancak savaştan sonra Avrupa’nın Ukrayna’yı NATO üyesi olarak kabul etmemesi intihar olur." dedi.

Kuleba, Ukrayna’nın NATO’nun dışında olmasının savaşın hala bir seçenek olduğu anlamına geleceğini belirterek “Rusya'nın Avrupa'ya ve bir bütün olarak Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya ile başka ve daha büyük savaşa yol açmayacağını savundu.

Rusya’nın NATO üyesi Ukrayna’ya bir kez daha saldırmaya cesaret edemeyeceğini vurgulayan Kuleba, "Bu barışın yoludur." şeklinde konuştu.

Kuleba, Ukrayna’nın aynı zamanda Almanya’nın ve diğer Batılı ülkelerin NATO’nun doğu kanadını savunmasına ilişkin yükünü hafifleteceğini kaydederek “Bu yükü omuzlarımıza alacağız." ifadelerini kullandı.




#NATO
#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
#Üyelik
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