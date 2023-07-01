Ukrayna'dan NATO üyeliği açıklaması: Rusya'nın saldırganlığına kapıyı kapatmanın tek yolu

Wagner grubunun hafta sonundaki kalkışması, Rusya için Ukrayna işgalinin bedelinin ne kadar ağır olduğunu ve savaşın ne kadar kötü gittiğini tekrar gözler önüne serdi. Paramiliter grubun lideri Prigojin daha önce yayınladığı videolarda cephede ağır kayıplar verdiklerini ve yeterince destek alamadıklarını anlatmıştı. Prigojin’in sosyal medya üzerinden mesaj göndermeye çalışması, Putin’e yakınlığına rağmen kendisine bir şekilde ulaşamadığını ve derdini anlatamadığını gösteriyordu. Gerekli silah ve