Dünya Ukraynadan Rusya çağrısı Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı
AVRUPA

Ukrayna'dan Rusya çağrısı: Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'nun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ukraynadan Rusya çağrısı: Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'nun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamasında, Rusya'nın, 1989 yılda G-7 ülkeleri tarafından kurulan, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubunun kara listesine alınması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz."

İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu
DÜNYA
İşgal saldırılarında 23'üncü gün: Bir kent tamamen yok oldu

Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir
DÜNYA
Zelenskiy'den Rusya için savaşan yabancı askerlere çağrı: Uzun ömür size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir

Rusya Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı
DÜNYA
Rusya Suriye'den yaklaşık bine yakın paralı asker topladı

ABDden ürküten iddia

ABD'den ürküten iddia

​Savaş uzarsa Putin nükleer silaha başvurabilir.
Bu savaşı durdur

'Bu savaşı durdur'

​Arnold Schwarzenegger'den Putin'e çağrı.
17 ildeokullara kar tatili

17 ilde
okullara kar tatili

​Valiliklerden açıklamalar peş peşe geliyor.

​Diyanet Vakfı'nın 'İyilik Ödülü'nün sahiplerinden biri de New Yorklu imam Siraj Wahhaj oldu.
Emniyet'te<br>yeni dönem

Emniyet'te
yeni dönem

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Beklenen<br>kar İstanbul'da

Beklenen
kar İstanbul'da

​Kısa sürede çok sayıda ilçe beyaza büründü.

Türkiye'nin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı düştü.

​Türkiye bastırdı, “Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" ilan edildi.
Dokuz ilde<br>dev operasyon

Dokuz ilde
dev operasyon

​9 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.
Tepki çeken<br>sözlere suç duyurusu

Tepki çeken
sözlere suç duyurusu

​Hatay Valiliği Lütfü Savaş için harekete geçiyor.
Suriyeli lejyoner iddiası

Suriyeli lejyoner iddiası

U​krayna Genelkurmayı: Rusya, Esed rejiminden bin kişilik paralı asker getirdi.

​1915 Çanakkale Köprüsü bugün Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılıyor.

​İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu, projeye 2,3 milyar dolarlık kredi verecek.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Değişiklik en çok CHP'li vekillerin işine yarayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.