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Ukrayna’dan Rusya’nın geçici ateşkes kararına yanıt: İkiyüzlülüğünü kendinize saklayın

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Birincisi, Rusya'nın yaptığı gibi Ukrayna, yabancı topraklara saldırıp sivilleri öldürmüyor. Ukrayna, kendi topraklarındaki işgal ordusu mensuplarını imha etmektedir. İkinci olarak Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukrayna’dan Rusya’nın geçici ateşkes kararına yanıt: İkiyüzlülüğünü kendinize saklayın
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Podolyak, şunları kaydetti:

  • "Birincisi, Rusya'nın yaptığı gibi Ukrayna, yabancı topraklara saldırıp sivilleri öldürmüyor. Ukrayna, kendi topraklarındaki işgal ordusu mensuplarını imha etmektedir. İkinci olarak Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın."

Rusya'dan ateşkes çağrısı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtilmişti.

Ateşkesin, yarın saat 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak, insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

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