Ukrayna’dan Rusya’nın geçici ateşkes kararına yanıt: İkiyüzlülüğünü kendinize saklayın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Birincisi, Rusya'nın yaptığı gibi Ukrayna, yabancı topraklara saldırıp sivilleri öldürmüyor. Ukrayna, kendi topraklarındaki işgal ordusu mensuplarını imha etmektedir. İkinci olarak Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın" ifadesini kullandı.

Abone Ol