Ukrayna’dan Rusya’nın Kırım’daki Karadeniz Filosu karargahına füzeli saldırı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, "Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz" dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da son günlerde Ukraynalı siyasetçilerin açıklamalarında Polonya ile Rusya'yı kıyasladığını ve bunun son derece incitici olduğunu belirterek, "Polonya halkının Ukrayna makamlarının iyi niyetine olan güvenini yeniden tesis etmek için muazzam bir çalışma gerekecektir" ifadesini kullandı.