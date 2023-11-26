|
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısıyla misilleme

Ukrayna, Rusya’nın dron saldırılarına misilleme yaparak başkent Moskova’da dahil Rusya’nın çeşitli kentlerine gece sabah saatlerine kadar İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bu gece kente planlanan saldırıların engellendiği bildirdi.

14:46 - 26/11/2023 Pazar
AA
Ukrayna, Rusya’nın çeşitli kentlerine saldırı düzenledi.

Ukrayna, Rusya’nın çeşitli kentlerine saldırı düzenledi.

Ukrayna dün Rusya’nın toplam 75 İran yapımı “Shahed” insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini 74’ünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.


Rusya’nın saldırılarına Ukrayna’dan misilleme geldi.


Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada,
"Bu gece İHA'lar ile yoğun saldırı girişiminde bulunuldu. Moskova'ya doğru uçan İHA'lar, Naro-Fominsk, Odintsovo, Podolsk ve Ramenskoye kentlerinin yakınlarında savunma sistemlerince vuruldu. Ayrıca Bryansk, Tula ve Kaluga bölgelerinde de İHA'lar yok edildi"
ifadesini kullandı.

Hasar ve can kaybının olmadığını kaydeden Sobyanin, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı girişiminin Ukrayna tarafından yapıldığı ifade edildi.


Açıklamada ayrıca, Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 2 füzenin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi paylaşıldı.


Moskova’da uçuşlar durdu

Ukrayna’nın dron saldırıları en çok başkent Moskova’da tedirginliğe neden oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Bu gece insansız hava araçlarıyla toplu saldırı girişiminde bulunuldu. Odintsovo kırsal bölgesinden Moskova’ya ilerleyen dronlar düşürüldü” dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev ise bu saldırılarda küçük hasarların oluştuğunu ifade ederken bazı binaların hasar gördüğünü ancak olaylarda ölü ve yaralı bulunmadığını söyledi.


Saldırılar nedeniyle Moskova’daki havaalanlarında da uçuşlar durduruldu. Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo uluslararası havaalanlarında uçuşlara yaklaşık 1 saat ara verilirken saldırıların engellenmesinin ardından seferler yeniden başlandı.


#Rusya
#İHA
#saldırı
#Moskova
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye ödemesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emekli 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri hakkında merak edilen detaylar