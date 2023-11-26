Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısıyla misilleme

"Bu gece İHA'lar ile yoğun saldırı girişiminde bulunuldu. Moskova'ya doğru uçan İHA'lar, Naro-Fominsk, Odintsovo, Podolsk ve Ramenskoye kentlerinin yakınlarında savunma sistemlerince vuruldu. Ayrıca Bryansk, Tula ve Kaluga bölgelerinde de İHA'lar yok edildi"