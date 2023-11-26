Ukrayna'dan Rusya'ya dron saldırısıyla misilleme

Ukrayna, Rusya’nın çeşitli kentlerine saldırı düzenledi.
Ukrayna dün Rusya’nın toplam 75 İran yapımı “Shahed” insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdiğini 74’ünün hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.
Rusya’nın saldırılarına Ukrayna’dan misilleme geldi.
Hasar ve can kaybının olmadığını kaydeden Sobyanin, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalıştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırı girişiminin Ukrayna tarafından yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Azak Denizi üzerinde Ukrayna'ya ait 2 füzenin Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Moskova’da uçuşlar durdu
Ukrayna’nın dron saldırıları en çok başkent Moskova’da tedirginliğe neden oldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, “Bu gece insansız hava araçlarıyla toplu saldırı girişiminde bulunuldu. Odintsovo kırsal bölgesinden Moskova’ya ilerleyen dronlar düşürüldü” dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev ise bu saldırılarda küçük hasarların oluştuğunu ifade ederken bazı binaların hasar gördüğünü ancak olaylarda ölü ve yaralı bulunmadığını söyledi.
Saldırılar nedeniyle Moskova’daki havaalanlarında da uçuşlar durduruldu. Şeremetyevo, Domodedovo ve Vnukovo uluslararası havaalanlarında uçuşlara yaklaşık 1 saat ara verilirken saldırıların engellenmesinin ardından seferler yeniden başlandı.