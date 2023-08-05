Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Patlamaların durmasını istiyorlarsa kara sularımızı terk etmeliler

Rusya
Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Malyuk, Rusların, patlamaların durmasını istiyorsa Ukrayna kara sularını ve topraklarını terk etmeleri gerektiğini söyledi.
SBU'nun sosyal medya hesabından, Malyuk'un, Rus gemisine yönelik insansız deniz aracıyla yapılan son saldırıya ilişkin açıklaması yayımladı.
Rus basını, Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezinin açıklamasına dayandırdığı haberlerinde, dün gece Kerç Boğazı yakınlarında bir Rus tankerinin, Ukrayna güçlerinin insansız deniz aracı saldırısına uğradığını bildirmişti.
Ukrayna basını da SBU kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, tankere yönelik saldırının SBU ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri işbirliğinde yapıldığını duyurmuştu.
RBK-Ukraina haber sitesine SBU'dan konuşan kaynaklar, özel operasyonun 450 kilo trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryo ile gerçekleştirildiğini belirtmişti.