Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Patlamaların durmasını istiyorlarsa kara sularımızı terk etmeliler

"Dolayısıyla Ruslar patlamaların durmasını istiyorsa, bunu yapmaları için tek seçenekleri var. Ukrayna kara sularını ve topraklarımızı terk etmek. Ve bunu ne kadar erken yaparlarsa onlar için o kadar iyi olacaktır. Çünkü bu savaşta yüzde 100 düşmanı yeneceğiz."