Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Ekonomi

Laleli’ye Meksika’dan müşteri var

İstihdam deposu sektörlerden hazır giyim, pandemiye rağmen 2021’i 20 milyar dolar ihracatla kapatmayı başardı. Hem bavul ticareti hem de ihracatla çarkların dönmesine katkı sağlayan Laleli’nin verimli bir sezon geçirdiğini belirten LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, sadece Rusya ve Türki Cumhuriyetler'den değil, İtalya’dan Meksika’ya kadar müşterileri olduğunu söyledi.