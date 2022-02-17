Dünya Ukraynadan Rusyaya mesaj Tüm formatlarda görüşmeye hazırız
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Ukrayna'dan Rusya'ya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ukraynadan Rusyaya mesaj: Tüm formatlarda görüşmeye hazırız
Sergiy Kyslytsya

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Ukrayna'nın kendisini savunacağını ifade etti.

"UYDURMA VE SORUMSUZCA"

  • Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış" açıklamalar olduğunu belirten Kyslytsya, Ukrayna'nın barışçıl bir çözüm istediğini söyledi.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyen Kyslytsya, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız" dedi.

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