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Ukrayna'dan Rusya'ya tepki: Bizi baskı altına almaya çalışıyorlar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın iki ülke arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından sınırlarına askeri sevkiyat yapmasına tepki gösterdi. Rusya'yı güç gösterisi ile kendilerini baskı altına almakla suçlayan Zelenskiy, "Ordu sadece güç ve kuvvet değildir, ayrıca akıl ve dengedir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ukraynadan Rusyaya tepki: Bizi baskı altına almaya çalışıyorlar
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde ateşkes süresinin bugün dolmasından itibaren bölgede ciddi askeri hareketlilik başladı. Rusya, Ukrayna sınırı boyunca bu hafta başında 28 taburunu yerleştirirken, askeri sevkiyatlarını devam ettiriyor.

Söz konusu askeri hareketliliğe tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, provokasyonlara hazır olduklarını belirtti.

Askeri tatbikat şeklinde Ukrayna sınırında güç göstermenin ateşkes ve barış müzakerelerini baskı altına almak için bir girişim olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ordu sadece güç ve kuvvet değildir, ayrıca akıl ve dengedir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya arasında neler oluyor?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.

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