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Dünya Ukraynadan uyarı Bizi NATOya almazsanız nükleer silah yaparız
AVRUPA

Ukrayna'dan uyarı: Bizi NATO'ya almazsanız nükleer silah yaparız

Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması halinde, Rusya'ya karşı kendilerini korumak için yeniden nükleer silah sahibi olmak zorunda kalacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Ukraynadan uyarı: Bizi NATOya almazsanız nükleer silah yaparız
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Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan siyasi gerilim, askeri bir boyutta büyümeye devam ederken, Ukrayna tarafından NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne ilginç bir uyarı geldi.

GERİYE TEK BİR SEÇENEK KALIYOR


Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman devlet radyosu Deutschlandfunk'a açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Melnik, "Ya NATO gibi bir ittifakın bir parçası olur ve Avrupa'nın güçlenmesi için katkımızı yaparız, ya da geriye tek bir seçeneğimiz kalır: Kendi başımıza silahlanmak" ifadelerini kullandı.

BAŞKA NASIL GÜVENDE OLACAĞIZ?

Büyükelçi Melnik, Ukrayna'nın yeniden nükleer silah sahibi bir ülke olmayı düşünebileceğini ekleyerek, "Güvenliğimizi başka nasıl garanti altına alabiliriz?" dedi.

  • Bir dönem dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğini barındıran Ukrayna; ABD, Rusya ve İngiltere'den aldığı güvenlik teminatları sonrası, 1994'te nükleer başlıklardan vazgeçmişti.

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