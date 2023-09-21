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Dünya

Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi Türkiye'ye geri döndü

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü ilk gemi 'insani' koridoru kullanarak Kumköy açıklarına ulaştı.  

14:20 . 21/09/2023 Perşembe
DHA
"Resilient Africa" adlı yük gemisi, İstanbul'a açıklarına ulaştı.

"Resilient Africa" adlı yük gemisi, İstanbul'a açıklarına ulaştı.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki  'Resılıent Afrıca' isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan buğday yükü ile birlikte ayrıldı.


Gemi Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi. İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi. İkinci gemi olan Palau Bayraklı 'Aroyat' isimli geminin de tahıl yükleme işleminden sonra aynı güzergahı kullanarak Ukraynanın Çornomorsk Limanından ayrılacağı öğrenildi. 


Üç bin ton tahılla ayrıldı

Ukrayna'nın açıklamasına göre, gemi bu hafta Ukrayna'nın Chornomorsk limanından 3 bin ton tahılla ayrıldı.



#Tahıl Koridoru
#Ukrayna
#Rusya
#tahıl
17 dakika önce
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