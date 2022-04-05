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Dünya Ukraynalı anneler öldürülen çocuklarının kimlik tespiti için farklı bir yöntem buldu
AVRUPA

Ukraynalı anneler öldürülen çocuklarının kimlik tespiti için farklı bir yöntem buldu

Ukrayna'nın Rus işgali 41. gününe girerken çarpıcı detaylar otaya çıkmaya devam ediyor. Savaşın şiddeti be belirsizliğinden çocuklarını korumak isteyen annelerin sosyal medya üzerinden birbirlerine çocuklarının bedellerine ebeveynlerin iletişim bilgilerini yazmalarını tavsiye ettiği görüldü. Bu süre içinde Rus birlikleri tarafından 161 çocuk öldürdü 264 çocuk ise yaralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ukraynalı anneler öldürülen çocuklarının kimlik tespiti için farklı bir yöntem buldu
​Ukraynalı anneler öldürülen çocuklarının kimlik tespiti için farklı bir yöntem buldu

Rusya-Ukrayna çatışmasının en şiddetli yaşandığı bu günlerde çocuklarını korumak isteyen Ukraynalı annelerin sosyal medya üzerinden birbirlerine çocuklarının bedellerine ebeveynlerin iletişim bilgilerini yazmalarını tavsiye ettiği görüldü.

Ukrayna'da anneler, çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespiti yapılabilmesi için adlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını çocuklarının bedenine yazıyor. Aynı zamanda çocuklarının kıyafetlerine kan gruplarını belirten çıkartmalar yapıştırıyor.

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Yaşanan çatışmalar sebebiyle yapılan açıklamalara göre 161 çocuk öldürüldü 264 çocuk ise yaralandı.

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