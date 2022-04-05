​Ukraynalı anneler öldürülen çocuklarının kimlik tespiti için farklı bir yöntem buldu

Rusya-Ukrayna çatışmasının en şiddetli yaşandığı bu günlerde çocuklarını korumak isteyen Ukraynalı annelerin sosyal medya üzerinden birbirlerine çocuklarının bedellerine ebeveynlerin iletişim bilgilerini yazmalarını tavsiye ettiği görüldü.

Ukrayna'da anneler, çocuklarının ölmesi durumunda kimlik tespiti yapılabilmesi için adlarını, doğum tarihlerini ve kendi telefon numaralarını çocuklarının bedenine yazıyor. Aynı zamanda çocuklarının kıyafetlerine kan gruplarını belirten çıkartmalar yapıştırıyor.

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Yaşanan çatışmalar sebebiyle yapılan açıklamalara göre 161 çocuk öldürüldü 264 çocuk ise yaralandı.