Dünya Ukraynalı baba iki çocuğunu öldürüp eşini yaraladı
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Ukraynalı baba iki çocuğunu öldürüp eşini yaraladı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N. (38), tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaraladı, kızı altı yaşındaki T.N ile oğlu dört yaşındaki K.N.'yi öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Ukraynalı baba iki çocuğunu öldürüp eşini yaraladı
Ukraynalı baba ailesine dehşeti yaşattı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi. Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N. ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.
Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

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