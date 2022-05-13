İsrail, gazetecilere gözdağı vermek için Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'yi öldürdü

Filistinli ve uluslararası hukukçular, işgal altındaki Cenin kentinde 11 Mayıs'ta görevini yaptığı sırada kafasından vurularak öldürülen Ebu Akile olayına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Ebu Akile, işgalcilerin duyurduğu hikayelerin gerçeğini aktarıyordu"

Gazze merkezli Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Savrani, Ebu Akile'nin Filistin medya sembollerinden biri olarak yüksek performansıyla Arap ülkelerinde ve uluslararası alanda ses getiren çalışmalarından dolayı İsrail güçlerince öldürüldüğünü savundu.

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesindeki Filistin heyetine başkanlık eden Savrani, "Şirin Ebu Akile, işgalcilerin duyurduğu hikayelerin gerçeğini aktarıyordu." dedi.

İsrail'in, gazetecileri öldürerek, kendisinin duyurduğu hikayenin aksini aktaran her muhabirin sonunun böyle olacağı mesajını vermeye çalıştığını dile getiren Savrani, Filistin halkının yanı sıra gazetecilere yönelik de ihlallerini ve saldırılarını sürdüren İsrail'in hesap vermesi için uluslararası hukuki adımların atılması gerektiğini belirtti.

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Savrani, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine dair şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Filistinli vatandaşların üzerine evlerini yıktı. Filistinli ailelerin nüfus kayıtlarını sildi, hastane ve sığınma yerlerini bombaladı. Dolayısıyla İsrail'in suç dosyası kabarık. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın bu konuda bir dosya açması ve Filistinlilerin haklarının savunulmasını umuyoruz."

"Ebu Akile cinayeti Filistin ulusal birliğini sağladı"

Gazeteci Ebu Akile cinayetinin Filistin-İsrail çekişmesini yeni bir boyuta taşıyacağına dikkati çeken Savrani, "Ebu Akile'nin öldürülmesinin Filistin düzeyinde bir boyutu söz konusu. Bu olay Filistin ulusal birliğini sağladı. Aslında Araplar ve uluslararası toplum da bu konuda tek ses oldu. Avrupa'dan bu cinayeti kınamayan ülke kalmadı." diye konuştu.

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Savrani, uluslararası toplumun Filistin ile Ukrayna konusundaki çifte standartlarına dikkati çekerek, "ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini kınamak için iki ay içinde Uluslararası Ceza Mahkemesinde uzmanları ayarladılar. Böylece bizim 25 yıldan beri başaramadığımızı başarmış oldular." ifadelerini kullandı.





"İsrail 2000 yılından bu yana 55 gazeteci öldürdü"

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, İsrail'in yazılı ve görsel basını sistematik olarak hedef haline getirme uygulamaları kapsamında Ebu Akile'yi öldürdüğüne vurgu yaptı.

Gazeteci Ebu Akile'nin rastgele vurulmadığını savunan Abdu, "Bilakis Al Jazeera televizyonu başta olmak üzere basın hedeftedir. Nitekim Al Jazeera'nın olayları sıra dışı yöntemiyle aktarması İsrail'i rahatsız ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Abdu, İsrail'in genel olarak Filistin basınını hedef aldığını vurgulayarak, "İsrail 2000 yılından bu yana 55 gazeteci öldürdü" dedi.

Şirin Ebu Akile'nin öldürüldüğü anlara ait basına yansıyan görüntülere göre "katilin İsrail" olduğunu ifade eden Abdu, ancak İsrail'in kamuoyuna gerçekten uzak zayıf bir hikaye hazırladığını söyledi.

Abdu, İsrail'in çok hızlı ve montajlanmış görsellerle duyurduğu hikayenin, İsrail'in kamuoyunu yanıltmak için hazırlanmış olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in Şirin Ebu Akile'yi öldürerek, medyaya gözdağı verdiğini ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki ihlallerinin üstünü örtmeye çalıştığını aktaran Abdu, aslında İsrail'in hem Filistin'de hem uluslararası arenada Ebu Akile cinayetinin bu kadar ses getireceğini öngöremediğini kaydetti.

Demokrasiyle yönetildiğini iddia eden İsrail'in işlediği suçları sürdürmesiyle kendini açığa çıkardığına işaret eden Abdu, Ebu Akile cinayetiyle ilgili uluslararası düzeyde yapılan çok sayıdaki kınamaya rağmen "İsrail'den hesap sorulma ihtimalini beklemediklerini" aktardı.

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"İsrail, Filistin'in gerçekleri uluslararası topluma ulaştırmasını engelliyor"

İsveç'te faaliyet gösteren Skyline İnsan Hakları Örgütü Müdürü Muhammed İmad da İsrail'in, Filistin topraklarındaki gerçekleri aktaran sesleri bastırma politikaları kapsamında gazeteci Ebu Akile'yi öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in bu cinayetle "gerçekleri aktaran her birey ordu tarafından aranıyor ve hayatı tehlikededir" mesajı verdiğini dile getiren İmad, "İsrail, Filistin'in gerçekleri uluslararası topluma ulaştırmasını engelliyor. İsrail, gazetecileri koruyan uluslararası hukuku bildiği halde bu cinayeti işledi" dedi.

İmad, gazeteci Ebu Akile cinayetinin uluslararası gündemde yerini aldığına dikkati çekerek, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlemeye devam ettiği suçları hakkında sonuç alınacak soruşturmalar için harekete geçme çağrısında bulundu.





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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs Çarşamba günü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle başından vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.