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Dünya Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskovadan kaçtı Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
AVRUPA

Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskova'dan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı

Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşmak için Ukrayna'ya kaçtı. Rus geçmişini silmek ve savaşı kazanana kadar Ukrayna'da kalmak istediğini belirten 50 yaşındaki adam Rus oligarkların peş peşe ölümleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
​Ünlü Rus bankasının üst düzey ismi Moskovadan kaçtı: Ukrayna cephesinde savaşa katıldı
Igor Volobuev

Rus enerji devi Gazprom'un yan kuruluşu olan ve Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Gazprombank'ın üst düzey yöneticisi Igor Volobuev, Rus ordusuna karşı savaşa katılmak için Rusya'dan anavatanı Ukrayna'ya kaçtı.

The Insider'a konuşan Ukrayna doğumlu Volobuev, 2 Mart'ta Rusya'dan ayrıldığını ve Ukrayna güçlerine katıldığını ifade etti.

Volobuev kararını "Rusya'nın tarafında olup, doğduğum yerlerin bombalanmasını izleyemezdim. Ruslar babamı, tanıdıklarımı, arkadaşlarımı öldürüyor. Babam 1 ay boyunca soğuk bir bodrum katına sığınmak zorunda kaldı. Çocukluğumdan beri tanıdığım insanlar benden utanıyordu" diyerek açıkladı.

50 yaşındaki Volobuev, Gazprombank'ın Halkla İlişkiler ekibinin bir parçası olduğunu, 33 yıllık kariyerini geride bıraktığını belirtti ve "Rusya'dan kimse ayrıldığımı bilmiyordu" diye ekledi.

"Rusya'nın anavatanıma yaptıklarını kenardan izleyemedim"

The Insider'a konuşan 50 yaşındaki adam 20 yıl boyunca Rusya'da yaşadığını belirterek “Artık orada kalamazdım. Ben Ukrayna vatandaşıyım, Oktyrka'da doğdum. Rusya'nın anavatanıma neler yaptığını kenardan izleyemedim” dedi.

"Oligarkların ölümü intihar değil"

Volobuev ayrıca eski Gazprombank yöneticisi Vladislav Avaev ve eski enerji devi Novatek'in üst düzey yöneticisi Sergei Protosenya'nın peş peşe cinayet-intiharlarıyla ilgili resmi açıklamaları da sorguladığını belirtti.

Volobuev, Liga.net'e verdiği demeçte, "Bunların intihar olduğuna inanmıyorum" dedi ve Avaev'in ölümünün 'çok fazla şey biliyor olabileceği için sahnelenmiş olabileceğini' sözlerine ekledi.

2 Rus oligark ölü bulundu
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2 Rus oligark ölü bulundu

Rusya'yı terk eden isimler

Moscow Times'ın haberine göre savaş sırasında Rusya'yı terk ettiği bilinen diğer üst düzey yöneticiler ve yetkililer arasında Sberbank yönetim kurulu birinci başkan yardımcısı Lev Khasis, Anatoly Chubais ve Aeroflot CEO yardımcısı Andrei Panov yer alıyor.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
FOTOĞRAF 12
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Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
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ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
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'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
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Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
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RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
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ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
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Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
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ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
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Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
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İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
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Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...

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